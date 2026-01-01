Аэропорт «Архангельск»: реконструкция продолжается

Напомним основные вехи.

В 2023 году на взлетно-посадочной полосе было заменено 110 тысяч квадратных метров покрытия, в 2024 году за счет средств оператора был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал – павильон №2.

Общая площадь зоны обслуживания пассажиров увеличена на треть – с 4000 м² до 5500 м², а пропускная способность аэровокзального комплекса возросла до 520 пассажиров в час.

Новый терминал оснащен современным досмотровым и энергоэффективным инженерным оборудованием, здесь созданы комфортные условия для всех категорий пассажиров – оборудованы комната матери и ребенка, медицинский пункт и специальные санитарные помещения.

В 2025 году был завершен первый этап проекта, включавший строительство по периметру ограждения, патрульной дороги и электроподстанции.

Теперь на продолжение работ по реконструкции главной воздушной гавани Поморья из федерального бюджета планируют выделить почти 4 млрд рублей.

На эти средства планируется построить новую аварийно-спасательную станцию, современные магистральную и рулежные дорожки, а также дооснастить очистные сооружения.

К работам приступят в конце весны. Отмечается, что реализация мероприятий значительно повысит надежность, безопасность и эффективность аэропорта.

Инициатива поддержана самим Президентом…