Аэропорт «Архангельск» отчитался об успехах 2024 года

Напомним, масштабная реконструкция главных «небесных ворот Поморья» закончилась в декабре 2023 года.

За время ремонта обновлены взлетно-посадочная полоса,практически вся аэродромная инфраструктура, построен новый пассажирский терминал. Гости Архангельска, не раз бывавшие в нашем городе, из новых впечатлений отмечают именно состояние аэропорта.

Итак, за прошедший год пропускная способность воздушной гавани увеличилась до 520 человек в час, а площадь обслуживания — больше, чем на 30%.

Всего аэропорт «Архангельск» обслужил в 2024-м примерно миллион пассажиров, и за ближайшие 5 лет намерен увеличить эту цифру в полтора раза за счет ввода новых полетных направлений и улучшения качества обслуживания.