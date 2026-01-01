Вверх
Архангелогородцы могут перейти из офиса на завод

По данным исследования ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru 35% архангелогородцев точно рассматривают возможность кардинальной смены профессии или сферы деятельности в 2026 году Еще 44% склоняются к такому решению. Только 3% однозначно не хотят ничего менять в новом году. 


Желание сменить профессию имеет выраженную возрастную динамику. Наиболее решительно настроена молодежь: среди жителей Архангельской области 18–24 лет более половины (52%) точно планируют уйти в новую сферу. В группе 25–34 лет эта доля составляет 36%, а среди работников 35–44 лет — 33%. Уверенность в необходимости перемен сохраняется и в более старших возрастных группах: 31% респондентов 45–54 лет и 31% соискателей от 55 лет также твердо намерены освоить новую профессию или перейти в новую сферу.


Наиболее привлекательными направлениями для профессионального перехода архангелогородцы считают продажи (11%), собственный бизнес или самозанятость (9%), высший и средний менеджмент (9%), а также сферу безопасности (7%). Далее следуют рабочие специальности, административная работа, строительство и недвижимость, информационные технологии, автомобильный бизнес, а также искусство, развлечения и массмедиа — по 6% каждое направление. 


«Свыше 60% работодателей в прошлом году целенаправленно отбирали кандидатов по актуальным навыкам. В этом контексте решение о смене сферы или профессии — это вызов, требующий осознанной подготовки. При планировании профессионального перехода критически важно фокусироваться не только на получении узких специализированных знаний, но и на развитии гибких навыков. Адаптивность, умение быстро осваивать новые инструменты и цифровая грамотность перешли из разряда преимуществ в категорию обязательных базовых требований работодателей. Способность использовать современные технологии как инструмент для решения отраслевых задач — это новая норма, которая значительно повышает конкурентоспособность специалиста, особенно в период смены профессионального вектора», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.


Исследование проводилось в 2025 году среди более 2 тыс. российских соискателей, в том числе в Архангельской области.


Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.


hh.ru — ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России, которой пользуются свыше 50 млн соискателей и свыше 600 тыс. компаний. Цель hh.ru – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит 69 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в середине 2024 г. составило 1,6 млн ежедневно. По данным SimilarWeb, hh.ru входит в топ-3 в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

