Архангелогородцам рассказали все о зарплате в январе

В России начался самый короткий рабочий месяц в году. В январе 2026 года из-за продолжительных новогодних каникул трудиться предстоит всего 15 дней. Однако это не должно повлиять на размер зарплаты сотрудников, работающих за оклад. Фиксированная месячная ставка не уменьшается из-за меньшего количества рабочих дней.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

При сменном режиме работы, если смена по графику приходится на 9–11 января 2026 года, оплата производится как за работу в обычные рабочие дни. Если смена прошла в период с 1 по 8 января 2026 года, оплата производится минимум в двойном размере. Заменить доплату отгулом нельзя, так как работник трудится в пределах месячной нормы рабочего времени.

Работникам с дневными и часовыми тарифными ставками, а также сдельшикам работа в новогодние праздники оплачивается не менее чем в двойном в размере.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров: «Напоминаем, что с 1 января вступил в силу новый федеральный МРОТ — 27 093 рубля. Работодатели обязаны пересмотреть зарплаты и привести их в соответствие с новым МРОТ. Таким образом, работники с минимальными ставками смогут увидеть увеличение своих выплат уже в первой зарплате нового года.»