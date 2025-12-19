Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцам рассказали все о зарплате в январе

В России начался самый короткий рабочий месяц в году. В январе 2026 года из-за продолжительных новогодних каникул трудиться предстоит всего 15 дней. Однако это не должно повлиять на размер зарплаты сотрудников, работающих за оклад. Фиксированная месячная ставка не уменьшается из-за меньшего количества рабочих дней.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

При сменном режиме работы, если смена по графику приходится на 9–11 января 2026 года, оплата производится как за работу в обычные рабочие дни. Если смена прошла в период с 1 по 8 января 2026 года, оплата производится минимум в двойном размере. Заменить доплату отгулом нельзя, так как работник трудится в пределах месячной нормы рабочего времени. 

Работникам с дневными и часовыми тарифными ставками, а также сдельшикам работа в новогодние праздники оплачивается не менее чем в двойном в размере.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров: «Напоминаем, что с 1 января вступил в силу новый федеральный МРОТ — 27 093 рубля. Работодатели обязаны пересмотреть зарплаты и привести их в соответствие с новым МРОТ. Таким образом, работники с минимальными ставками смогут увидеть увеличение своих выплат уже в первой зарплате нового года.»

12 январь 14:41 | : Экономика

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (74)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20