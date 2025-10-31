РВК-Архангельск восстановил работу коллектора, жизненно важного для офтальмологической больницы

Специалисты РВК-Архангельск восстановили работу канализационного коллектора, обслуживающего Архангельскую областную офтальмологическую больницу. Работы на проспекте Обводный канал, 9, позволили не просто ликвидировать очередной засор, но и вскрыть многолетнюю скрытую проблему, угрожавшую нормальному функционированию важного социального объекта.

Поводом для углубленного обследования послужила тревожная статистика: бригады аварийно-восстановительной службы водоканала выезжали на данный адрес для устранения подпоров с завидной регулярностью. Стало очевидно, что причина не в случайных засорах, а в серьезной системной проблеме на подземном участке сети.

«Мы начали с промывки 150-метрового участка коллектора и обязательной в таких случаях телеинспекции. Результаты показали, что необходима замена двух пролетов общей протяженностью 32 метра. На первом из них был выявлен так называемый контруклон – это когда труба уложена не с необходимым уклоном для самотека стоков, а наоборот, образует «впадину». В этом месте постоянно скапливаются отложения, что и приводит к частым засорам. На втором участке обнаружилось критическое смятие пластиковой трубы», - пояснила начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

23 декабря бригада под руководством мастера цеха Кирилла Макурина приступила к раскопкам для замены дефектных участков. Однако «вскрытие» показало, что корень проблемы гораздо глубже и серьезнее.

«Реальность нас удивила. Вместо указанной на картах чугунной трубы диаметром 200 мм мы обнаружили пластиковую, но абсолютно не предназначенную для укладки в землю. Это были трубы для внутренней разводки канализации внутри зданий – более тонкостенные и хрупкие. Они не рассчитаны на давление грунта и внешние нагрузки. Один такой участок под весом земли просто сложился, как карточный домик. Получается, что почти четыре десятилетия стоки от медицинского учреждения отводились по трубе, которая изначально не должна была находиться в этой среде. Это и объясняло хронические проблемы», - рассказал мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Кирилл Макурин.

Специалисты водоканала оперативно заменили два аварийных пролета на трубы, соответствующие всем стандартам для наружных сетей. Однако высока вероятность, что и на остальном протяжении коллектора проложен неподходящий материал. После новогодних праздников запланировано полное телеинспекционное обследование всей ветки. На основании его результатов будет разработан дальнейший план ремонтных работ для окончательного решения проблемы и обеспечения надежного водоотведения от больницы.

РВК-Архангельск уделяет первостепенное внимание надежному обеспечению объектов социальной сферы – больниц, школ, детских садов. Компания держит на особом контроле их подключение к инженерным сетям и оперативно реагирует на любые внештатные ситуации. Благодаря профессионализму и настойчивости специалистов водоканала удалось не просто устранить последствия, а найти и начать исправлять причину, которая десятилетиями создавала риски для работы важного медицинского учреждения.



