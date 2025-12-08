Вверх
Народный фронт предлагает северянам поделиться опытом контактов с медициной

По поручению президента общественники проводят мониторинг качества оказания медицинской помощи в России: легко ли записаться к узкому специалисту, сколько приходится ждать в очереди, есть ли трудности с получением лекарств и др. 

Переходите по ссылке: vk.cc/cSvy2e и расскажите о своём опыте. Это поможет лучше понять ситуацию в здравоохранении и повысить качество медицинского обслуживания для всех россиян. 

Стоит отметить, что для жителей Поморья получение лекарств по льготным рецептам больной вопрос – или их нет в наличии, или за ними очередь как за водкой при Горбачеве. Вот глава государства удивится и, конечно, расстроится. 

Об итогах фронтовики доложат президенту и поделятся ими с вами.

