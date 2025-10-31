Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На остров Бревенник приходит коммунальная цивилизация

Строительство нового водовода на Бревенник – в активной стадии. Подрядчик уже смонтировал трубу от точки подключения в Маймаксе до берега и переходит на островные работы. 

 - Следующим этапом станет прокладка дюкера – трубопровода, который проложат под руслом реки. Он соединит станцию на Бревеннике с центральными очистными города. Подробности от главы администрации Архангельска Дмитрия Морева:

 - В августе вместе с руководством «Водоочистки» мы посетил очистную станцию на Бревеннике, чтобы утвердить план строительства водовода. А на встрече с жителями острова, я пообещал, что проблема соленой воды будет решена. Эту задачу мы выполняем. 

 Строительством водовода занимается опытный подрядчик, а трубы и другие материалы муниципальное предприятие «Водоочистка» закупило самостоятельно. Это позволило обеспечить контроль качества и сроков поставки, а также оплату подрядчику без авансовых платежей – по факту выполненных работ. Планируется, что в полном объеме они будут выполнены в марте следующего года. Общая стоимость проекта – более 30 млн рублей.


15 декабрь 10:27 | : Экономика

Главные новости


Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Уха поморская и не только. Кухня нашего севера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (213)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20