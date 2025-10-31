На остров Бревенник приходит коммунальная цивилизация

Строительство нового водовода на Бревенник – в активной стадии. Подрядчик уже смонтировал трубу от точки подключения в Маймаксе до берега и переходит на островные работы.

- Следующим этапом станет прокладка дюкера – трубопровода, который проложат под руслом реки. Он соединит станцию на Бревеннике с центральными очистными города. Подробности от главы администрации Архангельска Дмитрия Морева:

- В августе вместе с руководством «Водоочистки» мы посетил очистную станцию на Бревеннике, чтобы утвердить план строительства водовода. А на встрече с жителями острова, я пообещал, что проблема соленой воды будет решена. Эту задачу мы выполняем.

Строительством водовода занимается опытный подрядчик, а трубы и другие материалы муниципальное предприятие «Водоочистка» закупило самостоятельно. Это позволило обеспечить контроль качества и сроков поставки, а также оплату подрядчику без авансовых платежей – по факту выполненных работ. Планируется, что в полном объеме они будут выполнены в марте следующего года. Общая стоимость проекта – более 30 млн рублей.



