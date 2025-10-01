Вверх
Дмитрий Морев поставил площадь Профсоюзов на особый контроль

Градоначальник Архангельска оперативно отреагировал на жалобы населения:

- В течение первых суток после открытия площади Профсоюзов мониторили потоки транспорта, провели регулировку светофоров. Как результат, сегодня в утренний час пик был обеспечен динамичный проезд транспорта. Ситуацию оставляем на контроле: если потребуется, будем еще корректировать фазы. 

Также провели совещание по дальнейшей организации движения в районе площади. Делюсь принятыми решениями. 

На Т-образных перекрестках разделение встречных потоков – избыточная мера. Светофоры перенастроили – скорость движения увеличилась. 

Поворот налево с Троицкого при движении в центр будет разрешен на перекрестке с улицей Володарского. 

На перекрёстке ул. Карла Либкнехта/наб. Северной Двины временные знаки приоритета станут постоянными: приоритет останется у транспорта, который поворачивает с набережной на ул. Карла Либкнехта. Именно это направление наиболее востребовано. 

Обеспечим заезд к Кафедральному собору: установим дорожные знаки, которые позволят поворачивать с набережной на парковку у собора. 

Продолжим мониторить ситуацию, и при необходимости разработаем дополнительные решения по организации движения на этом ключевом участке дорожной сети города.

18 ноябрь 12:47 | : Экономика / Политика

