Дмитрий Морев поставил площадь Профсоюзов на особый контроль

Градоначальник Архангельска оперативно отреагировал на жалобы населения:

- В течение первых суток после открытия площади Профсоюзов мониторили потоки транспорта, провели регулировку светофоров. Как результат, сегодня в утренний час пик был обеспечен динамичный проезд транспорта. Ситуацию оставляем на контроле: если потребуется, будем еще корректировать фазы.

Также провели совещание по дальнейшей организации движения в районе площади. Делюсь принятыми решениями.

На Т-образных перекрестках разделение встречных потоков – избыточная мера. Светофоры перенастроили – скорость движения увеличилась.

Поворот налево с Троицкого при движении в центр будет разрешен на перекрестке с улицей Володарского.

На перекрёстке ул. Карла Либкнехта/наб. Северной Двины временные знаки приоритета станут постоянными: приоритет останется у транспорта, который поворачивает с набережной на ул. Карла Либкнехта. Именно это направление наиболее востребовано.

Обеспечим заезд к Кафедральному собору: установим дорожные знаки, которые позволят поворачивать с набережной на парковку у собора.

Продолжим мониторить ситуацию, и при необходимости разработаем дополнительные решения по организации движения на этом ключевом участке дорожной сети города.