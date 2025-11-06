Вверх
Северодвинск избавляется от палой листвы

О нелегком осеннем труде коммунальщиков рассказал глава города Игорь Арсентьев:

- Уборка листвы это трудоемкая работа, которую наши подрядчики выполняют каждую осень. В этом году максимально вывозим листвы с улиц, сегодня работы идут на Ломоносова. 

 С точки зрения безопасности дорожного путешествия движения мероприятия по уборке листвы необходимы и важны по трем причинам. 

Во-первых, листва может стать причиной дорожно-транспортных происшествий из-за снижения сцепных качеств колес с дорогой. 

Во-вторых, может привести к травматизму пешеходов, на скользкой листве они могут поскользнуться и травмироваться. 

И, в-третьих, листва, попав на проезжую часть, может засорить дождеприемники и водоотводные лотки, а это в свою очередь может привести к подтоплению прилегающих территорий и разрушению дорожного покрытия.


03 ноябрь 09:31 | : Экономика

