Северодвинск избавляется от палой листвы

О нелегком осеннем труде коммунальщиков рассказал глава города Игорь Арсентьев:

- Уборка листвы это трудоемкая работа, которую наши подрядчики выполняют каждую осень. В этом году максимально вывозим листвы с улиц, сегодня работы идут на Ломоносова.

С точки зрения безопасности дорожного путешествия движения мероприятия по уборке листвы необходимы и важны по трем причинам.

Во-первых, листва может стать причиной дорожно-транспортных происшествий из-за снижения сцепных качеств колес с дорогой.

Во-вторых, может привести к травматизму пешеходов, на скользкой листве они могут поскользнуться и травмироваться.

И, в-третьих, листва, попав на проезжую часть, может засорить дождеприемники и водоотводные лотки, а это в свою очередь может привести к подтоплению прилегающих территорий и разрушению дорожного покрытия.



