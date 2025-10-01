Вверх
Игорь Арсентьев: Без дворников мы никуда

Слова признательности главы Северодвинска к людям этой профессии за их каждодневный труд:

- У дворников сейчас непростая пора – необходимо подготовить дворы к зиме, идет активная уборка листвы. Сегодня на дворовых территориях трудятся 285 дворников. 

 А на дорогах и территориях общего пользования работают 25 единиц техники и 98 человек. Погода благоволит подрядчикам, поэтому необходимо ускорить процесс уборки листвы, чтобы она не превратилась в скользкую массу и стала опасной как для пешеходов, так и для транспорта.

30 октябрь 09:51 | : Политика

С новым Моревым, Архангельск!
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

