Игорь Арсентьев: Без дворников мы никуда

Слова признательности главы Северодвинска к людям этой профессии за их каждодневный труд:

- У дворников сейчас непростая пора – необходимо подготовить дворы к зиме, идет активная уборка листвы. Сегодня на дворовых территориях трудятся 285 дворников.

А на дорогах и территориях общего пользования работают 25 единиц техники и 98 человек. Погода благоволит подрядчикам, поэтому необходимо ускорить процесс уборки листвы, чтобы она не превратилась в скользкую массу и стала опасной как для пешеходов, так и для транспорта.