В Плесецке вернули режим работы мусорного полигона

После сигнала Народного фронта ООО “Спецавтосервис” – эксплуатирующая организация мусорного полигона в Плесецке – вернуло объекту прежний режим работы.



Напомним, на прошлой неделе монополист ограничил приём мусоровозов до полутора часов в день. В итоге водители большегрузов были вынуждены выстаивать огромные пробки, чтобы выгрузить отходы, либо вообще возвращаться назад не солоно хлебавши – под завязку загруженными.



Но жители райцентра Плесецкого округа ни в чём не виноваты и не должны страдать, ведь они исправно оплачивают региональному оператору услугу по вывозу мусора.



На следующий день после публикации (https://t.me/onf29/1421) предприятие вернуло график работы полигона в штатный режим: на полный рабочий день.