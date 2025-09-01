Вверх
В парке «Южный» финиширует создание современных детской и спортивной площадок

Недавно в архангельском парке уже появились тротуары и дорожки для катания, удобные скамейки, качели и деревянный тент от непогоды. На территории провели уличное освещение и установили урны.

Летом 2025 года обновились деревянная горка и качели в парке. Была создана и зона для детского досуга, включающая сетку-пирамиду, горки, канаты и скамейки. Обустроено место для спортивных игр и трибуна.

 Проект реализован благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», народной программе «Единой России» и активной поддержке на всероссийском голосовании за объекты благоустройства!

17 октябрь 12:04 | : Экономика

