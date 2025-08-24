И вздрогнуло Поморье. Новые тарифы на капремонт жилых домов

С 2026 года размер взноса на капремонт будет зависеть от наличия лифта в доме. Ситуацию разжевывает издание «Регион 29»:
- Правительство Архангельской области утвердило минимальный размер взноса на капитальный ремонт на период с 2026 по 2028 годы. Соответствующее постановление № 845-пп от 2 октября 2025 года уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Главное изменение — введение дифференцированного тарифа в зависимости от оснащенности дома лифтом. Это решение, как поясняется в документе, направлено на финансовую поддержку устойчивости региональной программы капремонта, увеличение объемов работ и связано с необходимостью массовой замены лифтов, отработавших свой срок, до 15 февраля 2030 года.
Новые тарифы на капремонт:
Для домов переменной этажности тариф будет применяться в зависимости от подъезда: для собственников в подъездах без лифта действует один тариф, с лифтом — другой.