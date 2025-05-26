В Архангельской области лифты скоро начнут падать

... если их не заменить в срочном порядке.

Эту проблему обсудили в столице Поморья, речь идет о 663 лифтах. Подробности у издания «Регион 29»:

- Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах Архангельской области стал главной темой заседания регионального правительства. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бартасевич представил варианты решения проблемы замены устаревшего лифтового оборудования.

Технический регламент требует привести в соответствие с требованиями Таможенного союза все лифты, чей срок службы истек 15 февраля 2025 года, до 15 февраля 2030 года. По актуальным данным, в регионе насчитывается около 3000 лифтов, из которых 663 уже требуют замены.

Особую проблему представляют дома со спецсчетами, где собственники самостоятельно организуют капремонт. В 2024 году региональный оператор уже заменил 54 лифта в 17 домах, находящихся в «общем котле», и планирует заменить еще 51 лифт.

Для решения вопроса с домами на спецсчетах предложены два варианта:

Переход в «общий котел» с передачей средств региональному оператору

Увеличение размера взносов на капремонт при сохранении спецсчета

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул необходимость активного информирования собственников о доступных вариантах замены лифтов. Фонд капремонта подтвердил готовность провести необходимый ремонт при переходе домов в «общий котел».

В целом в программу капремонта включено почти 9000 домов, из которых более 6000 формируют фонды на счетах регионального оператора. По итогам 2024 года фондом выполнено 860 работ в 254 домах на сумму 1,2 млрд рублей, что на 40% превышает показатели 2023 года.

За прошедший период проведен ремонт инженерных систем, крыш, фасадов и замена лифтов, что улучшило жилищные условия более 27 тысяч жителей региона.

(картинка с https://1nsk.ru)