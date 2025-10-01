Северяне, к пенсии готовьсь!

Аналитики hh.ru изучили рынок труда и выяснили, насколько сложен в 2025 году поиск работы среди россиян пенсионного и предпенсионного возраста, с какими сложностями сталкиваются люди старше 45 лет при поиске работы, как на их трудоустройство влияет регион проживания, профессиональная сфера и пол.

Общая картина: работать после пенсии планирует большинство

Подавляющее большинство опрошенных в СЗФО (69%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 20% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 1% не планируют работать после выхода на пенсию, остальные затруднились ответить.

При этом основными причинами почему местные пенсионеры продолжают работать, как и ранее остаётся нехватка денег – эту причину отметили сразу 65% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, большую роль в «сохранении» работников-пенсионеров на рынке труда играет привычка работать и нежелание сидеть дома – указали еще 50%, а 8% посетовали также, что в их семье просто больше некому работать кроме них.

Возрастная динамика

Рынок труда 2025 года все еще демонстрирует, картину эйджизма, но для каждой возрастной группы по-разному. В целом в каждой возрастной 2\3 респондентов указали, что им сложно искать работу, но в каждой категории причины проблем разные.

Так, молодёжь 18-24 и 25-34 лет чаще других жалуются на низкий уровень предлагаемой компаниями зарплаты (сразу 51%). Также недавние выпускники отмечают высокую конкуренцию среди соискателей (28%). Соискатели 25-34 лет чаще других отмечают среди основных сложностей ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и транспортной доступности (47%), а еще непрозрачность условий труда (28%). А вот возрастные респонденты (55 лет и старше) как раз чаше других (в 45% случаев) указывают на отказы из-за возраста, которые им озвучивают.

Важно, что по данным исследования hh.ru, женщины несколько чаще мужчин сталкиваются с отказами из-за возраста (34% против 30%) и ограниченностью вакансий рядом с домом (35% против 29%). Мужчины же чаще указывают на низкий уровень оплаты труда (42% против 40%).

С чем чаще всего связаны трудности при поиске работы? Рэнкинг ответов респондентов по возрасту, Россия, 2025 год:

Возраст респондентов Низкий уровень оплаты труда на доступных вакансиях Ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и степени транспортной доступности Отказы из-за возраста Непрозрачные условия труда Высокая конкуренция в своей сфере деятельности 18 — 24 51% 38% 18% 25% 28% 25 — 34 58% 47% 3% 28% 19% 35 — 44 56% 36% 9% 16% 12% 45 — 54 49% 37% 26% 15% 9% 55 и старше 30% 27% 45% 10% 6%

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей, которые хотят получить их опыт, поддержку и навыки – увеличение зарплаты (указали 69% возрастных соискателей), введение корпоративной пенсионной программы (14%), расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста (11%).

Текущая ситуация на российском рынке труда такова – в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, а значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников», - отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

(фото с https://m.5-tv.ru)