Золотая печень. Народ в шоке от цен на Маргаритинке

Отзыв о пятничном посещении КООП на Красной пристани:

- При виде цены на печень трески от "АТФ" челюсть стукнулась об пол...

Раньше на Новый год красную икру покупали, теперь и печень в "праздничный паек" попала...

Наш северный "продуктовый" павильон звенел эхом от пустоты малолюдия...

Да и ассортиментом не блистал, в основном выпечка, в большинстве не аутентичная. В отличие от шатров других регионов, полных товаров и покупателей.

Поразил ассортиментом стенд сибиряков - такого количества наименований пряников я еще не видала! Как и тульских сладостей - пастилы, мармелада, пряников!

А как оригинально и приятно глазу оформлены "иногородние" торговые места - не описать! Нашим местным поучиться надо! Вывод - если бы не проведение кооп-форума, это была бы очередная дорого-пиарно-неинтересная Маргаритинка!

Жаль, что это мероприятие разовое и больше не повторится... Не едут к нам и не везут свои интересные товары купцы иногородние...

07 сентябрь 11:06 | : Экономика / Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20