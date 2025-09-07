Золотая печень. Народ в шоке от цен на Маргаритинке

Отзыв о пятничном посещении КООП на Красной пристани:

- При виде цены на печень трески от "АТФ" челюсть стукнулась об пол...

Раньше на Новый год красную икру покупали, теперь и печень в "праздничный паек" попала...

Наш северный "продуктовый" павильон звенел эхом от пустоты малолюдия...

Да и ассортиментом не блистал, в основном выпечка, в большинстве не аутентичная. В отличие от шатров других регионов, полных товаров и покупателей.

Поразил ассортиментом стенд сибиряков - такого количества наименований пряников я еще не видала! Как и тульских сладостей - пастилы, мармелада, пряников!

А как оригинально и приятно глазу оформлены "иногородние" торговые места - не описать! Нашим местным поучиться надо! Вывод - если бы не проведение кооп-форума, это была бы очередная дорого-пиарно-неинтересная Маргаритинка!

Жаль, что это мероприятие разовое и больше не повторится... Не едут к нам и не везут свои интересные товары купцы иногородние...