Золотая печень. Народ в шоке от цен на Маргаритинке

Отзыв о пятничном посещении КООП на Красной пристани:
- При виде цены на печень трески от "АТФ" челюсть стукнулась об пол...
Раньше на Новый год красную икру покупали, теперь и печень в "праздничный паек" попала...
Наш северный "продуктовый" павильон звенел эхом от пустоты малолюдия...
Да и ассортиментом не блистал, в основном выпечка, в большинстве не аутентичная. В отличие от шатров других регионов, полных товаров и покупателей.
Поразил ассортиментом стенд сибиряков - такого количества наименований пряников я еще не видала! Как и тульских сладостей - пастилы, мармелада, пряников!
А как оригинально и приятно глазу оформлены "иногородние" торговые места - не описать! Нашим местным поучиться надо! Вывод - если бы не проведение кооп-форума, это была бы очередная дорого-пиарно-неинтересная Маргаритинка!
Жаль, что это мероприятие разовое и больше не повторится... Не едут к нам и не везут свои интересные товары купцы иногородние...