Команда РВК-Архангельск возвращается из Оренбурга с новыми знаниями

В Оренбурге завершился XI Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Мастер-2025» среди сотрудников Группы компаний «Росводоканал». В течение двух дней участники из 12 городов страны демонстрировали свое мастерство в восьми профессиональных номинациях.

«Конкурс профмастерства — это не просто соревнования. Это мощный импульс для сплочения команды, где каждый чувствует поддержку коллег. Здесь мы на практике видим силу общего дела и осознаём себя частью одной большой глобальной компании. Именно в такой среде, среди единомышленников, рождается настоящее развитие — появляется искреннее желание учиться друг у друга, совершенствовать навыки и находить нестандартные решения для самых сложных задач, начиная от подготовки на местах и заканчивая финальным выступлением», - отметил операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Специалисты РВК-Архангельск во второй раз приняли участие в профессиональном состязании, где демонстрировали свое мастерство как в теоретической, так и в практической части. В программе были ликвидация смоделированных аварийных ситуаций на трубопроводах, монтаж узлов приборов учета холодного водоснабжения, определение остаточного хлора в пробах воды и другие производственные задачи.

По итогам конкурса призовые места распределились между специалистами водоканалов из Оренбурга, Воронежа, Тюмени, Краснодара и Омска.

Андрей Поташев, генеральный директор РВК-Архангельск:

«Команда РВК-Архангельск достойно выступила во всех состязаниях, продемонстрировав высокий уровень подготовки. Для нас особенно ценно, что участие в конкурсе позволило не только показать свои сильные стороны, но и выявить направления для дальнейшего развития. Главной победой для нас стал не призовой результат, а мощный профессиональный рост каждого участника! Каждый из 12-ти участников нашей команды значительно прокачал свои навыки, получил бесценный опыт и перенял лучшие практики у коллег из других регионов. Мы наглядно увидели свои сильные стороны и области для развития, определили, над чем нужно работать. Этот опыт станет основой для дальнейшего повышения качества наших услуг и профессионального совершенствования специалистов». 


27 август 16:27

"Озера сопротивляются". В Архангельске обсудили проблему сохранения малых водоемов
Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе

