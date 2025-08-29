Вверх
Этим летом «Николай Гоголь» работает как проклятый

За навигацию 2025 года ретро-пароход уже перевез более 9000 пассажиров. И останавливаться на этом не собирается - до конца сезона на легендарном колёснике планируют прокатить не менее 13 000 человек. Подробности у издания «Регион 29»:

- Старейшее пассажирское судно России, колесный пароход «Н. В. Гоголь», построенное на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде ещё в 1911 году, в 2025 году уже перевезло 9 тысяч человек. План на навигацию этого года — 13 тысяч пассажиров.

С 1972 г. «Н. В. Гоголь» принадлежит Центру судоремонта «Звездочка» ОСК, которому удалось не только сохранить это судно, но и постепенно вернуть его в рабочее состояние, позволяющее опять возить пассажиров.

За навигацию 2024 года «Н. В. Гоголь» выполнил 118 прогулочных и экскурсионных рейсов и перевез 12 тысяч пассажиров.

