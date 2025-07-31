"Вода России": Архангельск "покачался" на волнах экологии

23 августа 2025 года на берегу Северной Двины в Архангельске прошла Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Эту масштабную инициативу в стране поддерживает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2014 года. Мероприятие объединило местных жителей и молодежь ради развития экологической ответственности, сохранения водных ресурсов области и реализации целей нацпроекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Вода России». Участники собрали 258 мешков мусора весом 310 кг, среди которых — 120 кг стекла, 105 кг металла, 80 кг пластика и контейнер бумажных отходов.

Важным событием для Архангельска стала масштабная Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», которая прошла 23 августа на берегу реки Северная Двина. Инициатором акции выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2014 года. В регионе мероприятие объединило жителей города и молодежные организации для развития экологической ответственности, защиты водных ресурсов региона и исполнения задач национального проекта «Экологическое благополучие».

Всего в акции приняли участие около 570 человек. С самого утра остров Краснофлотский наполнился сотнями волонтеров: представители городской администрации, экологи, школьники, студенты и просто неравнодушные жители вооружились мешками, перчатками и настроем сделать город чище. Главной целью дня стала уборка береговой линии Северной Двины. По итогам субботника участники собрали 258 мешков мусора общим весом 310 кг. Благодаря раздельному сбору отходов, удалось собрать 120 кг стекла, 105 кг металла, 80 кг пластика и полностью заполнить контейнер бумагой. Такой результат организаторы называют не только вкладом в чистоту Архангельска и его водоемов, но и реальным шагом к формированию новых экологических привычек среди горожан и гостей города.

Экологическая инициатива не первый год объединяет жителей региона. Можно сказать, что здесь, на северных берегах, экологическая волна искреннего энтузиазма становится традицией. Об этом напомнила министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Анна Шевелёва:

«Архангельская область неизменно подтверждает статус одного из активных регионов экологического движения. Каждый субботник — шаг к бережному будущему наших рек и целого края. Мы гордимся, что жители выходят на такие уборки и рады возможности сделать эти мероприятия настоящим экологическим праздником от взрослых людей до самых маленьких волонтеров», — поделилась министр.

Весь день жители и гости города были полноценными участниками большого экофестиваля. На набережной работали мастер-классы, квесты, прошли лекции по сортировке мусора и другие активности.

«Для нас важно не только разово очистить берег — наша цель дать каждой семье прочные и практические знания об экологии, которые останутся на долгие годы и станут частью культуры. От года к году “Вода России” не просто растёт: география мероприятий расширяется, появляется всё больше активных волонтеров, и многие из них включаются целыми семьями. Акция уже приобрела международный масштаб: мы начали совместные уборки с волонтёрами из соседних государств, наши инициативы высоко оценили на профильных форумах ООН и СНГ. Для нас ценно, что пример России в работе с водоёмами становится востребован в других странах. Экология не знает границ — поэтому мы будем продолжать обмениваться опытом и распространять наши лучшие наработки дальше», — делится организатор акции, директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев.

Особым моментом для жителей стал приезд известного белорусского танцора и общественного деятеля Антона Пануфника, который лично принял участие в уборке. Антон отметил, что в родной стране он часто выходит на такие экологические субботники и рад, что наши страны объединяются в борьбе за экологическое благополучие граждан и будущих поколений.

Для самых маленьких участников на площадке работали игровые площадки, где они создавали эко-сумки, наблюдали за птицами или пробовали силы в настоящем эко-квесте. Взрослые тем временем тянулись к экспертам и участвовали в конкурсах, самым ярким из которых стал «Необычная находка» — волонтеры принесли к сцене удивительные предметы, найденные за время уборки. Финалом дня стала концертная программа и розыгрыш призов — а героем стал каждый, кто не пожалел сил ради чистоты Архангельска.

Кроме того, можно принять участие в конкурсе «Общий сбор». Для этого необходимо провести экологические акции, рассказать о них в социальных сетях и до 14 сентября включительно загрузить отчет на сайт «Сбор-волонтеров.рф». В этом году учреждены новые номинации: «Экоколлектив», «Живая память» и «Эконаставники».