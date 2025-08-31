Поморы, отдыхайте за границей и воздастся вам

Работник организации в районе, приравненном к Крайнему Северу, обратился в Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе с вопросом о законности удержания НДФЛ с части компенсации расходов на проезд к месту отдыха за пределами России.

Ситуация возникла после того, как работодатель удержал налог с суммы компенсации, соответствующей участку пути от Москвы (места пересечения границы) до фактической границы РФ. Работодатель мотивировал это тем, что компенсация проезда по территории России до пункта пограничного контроля освобождена от налога, а последующий отрезок пути за границу — облагается.

Действительно, действующее законодательство подтверждает правомерность действий работодателя:

Согласно ст. 217 НК РФ и ст. 325 ТК РФ, компенсация расходов на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно в пределах территории России для работников Крайнего Севера и приравненных местностей не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Размер компенсации устанавливается коллективным или трудовым договором, ЛНА.

Если отпуск проводится за пределами РФ, то от НДФЛ и взносов освобождается только стоимость проезда работника и неработающих членов его семьи (с багажом) от места жительства/работы до пункта пропуска через государственную границу РФ (как правило, международного аэропорта, где проходит пограничный контроль).

Стоимость проезда от российского пункта пограничного контроля до места отдыха за рубежом (и обратно), компенсируемая работодателем, подлежит обложению НДФЛ и страховыми взносами в установленном порядке.

Важно! Если работник приобретает единый авиабилет до места отдыха за границей без выделения стоимости внутреннего российского перелета, необлагаемую часть компенсации можно определить пропорционально расстоянию. Для этого рассчитывается процент, который составляет расстояние от места жительства/работы до международного аэропорта на территории РФ от общего расстояния поездки до места отпуска. Соответствующая доля от общей стоимости билета и будет необлагаемой суммой компенсации. Данный порядок подтверждается письмом Минфина РФ от 22.04.2024 № 03-04-06/37423.

Таким образом, при отдыхе за границей льготный налоговый режим распространяется только на ту часть компенсируемых расходов на проезд, которая приходится на территорию России до пункта пересечения границы. Расходы на проезд за пределами РФ подлежат налогообложению в полном объеме. Работодатели и работники из северных регионов должны учитывать это при оформлении компенсаций за проезд к месту зарубежного отдыха.