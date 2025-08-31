Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморы, отдыхайте за границей и воздастся вам

Работник организации в районе, приравненном к Крайнему Северу, обратился в Гострудинспекцию в Архангельской области и Ненецком автономном округе с вопросом о законности удержания НДФЛ с части компенсации расходов на проезд к месту отдыха за пределами России.

Ситуация возникла после того, как работодатель удержал налог с суммы компенсации, соответствующей участку пути от Москвы (места пересечения границы) до фактической границы РФ. Работодатель мотивировал это тем, что компенсация проезда по территории России до пункта пограничного контроля освобождена от налога, а последующий отрезок пути за границу — облагается.

Действительно, действующее законодательство подтверждает правомерность действий работодателя:

Согласно ст. 217 НК РФ и ст. 325 ТК РФ, компенсация расходов на проезд и провоз багажа к месту отпуска и обратно в пределах территории России для работников Крайнего Севера и приравненных местностей не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Размер компенсации устанавливается коллективным или трудовым договором, ЛНА.

Если отпуск проводится за пределами РФ, то от НДФЛ и взносов освобождается только стоимость проезда работника и неработающих членов его семьи (с багажом) от места жительства/работы до пункта пропуска через государственную границу РФ (как правило, международного аэропорта, где проходит пограничный контроль).

Стоимость проезда от российского пункта пограничного контроля до места отдыха за рубежом (и обратно), компенсируемая работодателем, подлежит обложению НДФЛ и страховыми взносами в установленном порядке.

Важно! Если работник приобретает единый авиабилет до места отдыха за границей без выделения стоимости внутреннего российского перелета, необлагаемую часть компенсации можно определить пропорционально расстоянию. Для этого рассчитывается процент, который составляет расстояние от места жительства/работы до международного аэропорта на территории РФ от общего расстояния поездки до места отпуска. Соответствующая доля от общей стоимости билета и будет необлагаемой суммой компенсации. Данный порядок подтверждается письмом Минфина РФ от 22.04.2024 № 03-04-06/37423.

Таким образом, при отдыхе за границей льготный налоговый режим распространяется только на ту часть компенсируемых расходов на проезд, которая приходится на территорию России до пункта пересечения границы. Расходы на проезд за пределами РФ подлежат налогообложению в полном объеме. Работодатели и работники из северных регионов должны учитывать это при оформлении компенсаций за проезд к месту зарубежного отдыха. 

19 август 12:41 | : Экономика

Главные новости


Месяц зарев
«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (231)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20