РВК-Архангельск стал победителем всероссийского конкурса

Компания РВК-Архангельск одержала победу сразу в шести номинациях ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Этот конкурс является авторитетной площадкой, позволяющей организациям показать свою социальную ответственность и вклад в решение важных общественных проблем.

Предприятие продемонстрировало успешность своей корпоративной политики и эффективность внедрения передовых практик в области трудовых отношений, развития персонала, улучшения условий и охраны труда и формирования положительного социального климата внутри коллектива.

Среди ключевых достижений компании, отмеченных жюри конкурса, особое внимание уделено эффективной системе управления охраной труда. Программа включает регулярные профилактические мероприятия, особое значение уделяется внутреннему аудиту, направленному на выявление и устранение возможных производственных рисков. Эти меры способствуют сохранению здоровья и повышению уровня удовлетворенности сотрудников работой.

РВК-Архангельск активно поощряет здоровый образ жизни своих сотрудников. Для желающих организуются регулярные тренировки по волейболу, настольному теннису, футболу, оплачиваются занятия в сети фитнесс-клубов. Сотрудники предприятия достойно показали себя на корпоративной спартакиаде, участвуют в городских мероприятиях.

«Сохранение человеческого капитала – это наш приоритет. Мы активно инвестируем в профессиональное развитие сотрудников, создавая условия для карьерного роста и безопасность производства. Предприятие реализует целый ряд образовательных программ и гарантирует высокий уровень социальной защиты. Благодаря этому мы видим рост производительности труда, улучшение внутреннего климата и повышение репутации нашей организации. Полученная победа в конкурсе подтверждает правильность выбранного нами курса и мотивирует двигаться дальше», - отметил генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.