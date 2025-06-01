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Жители Поморья рассказали, как родственники влияют на выбор профессии

 Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди работающих архангелогородцев и выяснили, как и при каких обстоятельствах они делали свой профессиональный выбор.

Опрос hh.ru показал, что в большинстве случаев жители Архангельской области достаточно самостоятельны в выборе первой профессии и образования. Так, лишь у 20% опрошенных решение принимали родственники или близкие, ещё 20% делали выбор совместно с родными, а 61% приняли его самостоятельно. Примечательно, что чем моложе были респонденты, тем чаще они отмечали, что принимали решение сами: среди опрошенных до 18 лет таких было 84%, а среди 35–44-летних — 65%.

Наибольшую самостоятельность в выборе учебного направления проявили респонденты, занятые в сельском хозяйстве (85%) и в добывающей отрасли (75%). Чаще других советовались с родственниками по вопросам карьеры и образования те, кто работает в секторе «Нефть и газ» (41%), ЖКХ (30%), энергетике (30%) и финансовом секторе (29%).

Как семья влияет на выбор профессии?

Исследование hh.ru показывает, что чаще всего родственники оказывают влияние на выбор будущей профессии или образования. Так, почти каждый пятый респондент из Архангельской области (18%) отметил, что близкие настаивали на том, чтобы профессия была стабильной и престижной. 9% признались, что родственники буквально уговорили поступить в вуз или ссуз, который, по их мнению, был «правильным». Чаще всего о таком влиянии сообщали респонденты из металлургии.

Для 12% архангелогородцев профессия близких стала примером при выборе специализации и образования. В то же время 6% отметили, что неблагоприятные условия труда (высокая нагрузка, низкая зарплата, высокая ответственность) наоборот оттолкнули их от идеи продолжать семейную династию — они выбрали иное направление. А 3% освоили новую профессию при поддержке семьи.

Как близкие родственники архангелогородцев относятся к выбору профессии?

Опрос также показал, что в целом респонденты получают положительную реакцию от родственников на свой выбор профессии или образования — об этом заявили 53% опрошенных. Нейтрально отреагировали 28%, негативно — лишь 2%, а 7% отметили, что мнения близких разделились. Остальные затруднились ответить.

14 июль 09:08 | : Экономика

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