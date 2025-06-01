Стал известен рейтинг профессий в Архангельской области

По данным hh Статистика , сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Архангельской области на данный момент находится на уровне 5,4 активных резюме на вакансию. Такие данные свидетельствуют о достаточно сбалансированном состоянии рынка труда.

При этом ситуация с кадрами в Архангельской области находится на среднем уровне по сравнению с другими регионами СЗФО. Так, наиболее острый дефицит кадров сейчас наблюдается в Ленобласти, а также в Вологодской, Мурманской и Новгородской областях – в этих регионах в среднем на одну вакансию приходится от 3 до 4 соискателей. Средним уровнем конкуренции считается показатель от 4 соискателей на одну вакансию.

Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Архангельской области, существует целый ряд профессий с высоким уровнем конкуренции. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия менеджера по работе с партнёрами. На одну такую вакансию в регионе могут претендовать 289 человек. Также в топ самых высококонкурентных профессий, где число претендентов на одно рабочее место в июле может достигать нескольких десятков, вошли профессии копирайтера (216 резюме на вакансию), тестировщика (112), генерального директора (108) и руководителя отдела персонала (105).

Профессия Число активных резюме на вакансию Менеджер по работе с партнерами 289 Копирайтер, редактор, корректор 216 Тестировщик 112 Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 108 Руководитель отдела персонала 105 Дизайнер, художник 76,8 Аналитик 76,5 Руководитель отдела логистики 75 Сетевой инженер 69 Фотограф, ретушер 64 Режиссер, сценарист 61 Финансовый менеджер 57,5 Руководитель отдела клиентского обслуживания 54 Офис-менеджер 53,8 PR-менеджер; директор по персоналу (HRD) 53

В Архангельской области также есть ряд максимально востребованных у работодателей остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.

И здесь первые строчки занимают самые разные рабочие профессии: врач (0,2 активных резюме на место), главврач (0,9), агроном (1), медицинский персонал (1), повар (1,1) и фармацевт-провизор (1,1).