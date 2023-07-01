Зарплаты в строительной сфере Архангельской области продолжают расти

В эти выходные в России будет отмечаться День строителя. Аналитики hh.ru проанализировали более 21 000 вакансий, открытых в строительной сфере в регионах СЗФО за последний месяц.
Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в регионах СЗФО в июле по сравнению с прошлым годом выросло на 47%. При этом число резюме сократилось на 11%. И сейчас на одну вакансию в строительной отрасли на Северо-Западе страны откликаются в среднем до 3 кандидатов. Сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%).
Год назад, в июле 2022, на одну строительную вакансию по регионам СЗФО приходилось в среднем 4 резюме. Сейчас - 3. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 3,3.
Уровень предлагаемых зарплат в сфере строительства в регионах СЗФО за полгода увеличился на 5 600 руб. (до 68 549 руб.). Сильнее всего доходы могли выросли у строителей в Мурманской области (рост на 26 000 руб.), Архангельской области (рост почти на 17 000 руб.). Между тем есть и регионы, где работодатели, наоборот уменьшили зарплатные предложения: в Коми и Новгородской области зарплаты в строительных вакансиях упали на 7 000 руб., в Калининградской области падение почти на 5 000. При этом уровень зарплатных ожиданий соискателей в регионах СЗФО за год вырос на 10 000 (до 77 000).
Регион
Динамика вакансий за год
Динамика резюме за год
Уровень конкуренции
Средняя зарплата
Динамика дохода за год
Санкт-Петербург
43%
-11%
3,5
80 000 ₽
8 740 ₽
Ленинградская область
62%
-12%
1,7
65 842 ₽
5 900 ₽
Республика Коми
52%
-6%
3,1
75 883 ₽
-7 117 ₽
Псковская область
65%
-11%
1,6
47 353 ₽
7 590 ₽
Новгородская область
79%
-18%
1,6
60 410 ₽
-7 705 ₽
Калининградская область
60%
-14%
3,6
50 468 ₽
-4 969 ₽
Архангельская область
22%
-10%
2,2
80 422 ₽
16 974 ₽
Мурманская область
29%
-12%
2
89 479 ₽
26 284 ₽
Республика Карелия
53%
-10%
1,9
59 582 ₽
2 002 ₽
Северо-Западный ФО
47%
-11%
3
68 549 ₽
5 649 ₽
По данным одного из недавних исследований hh.ru, 63% соискателей из сферы строительства считают, что работу в их профессиональной сфере найти сложно. Около трети (32%) опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. И 20% отраслевых соискателей считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. 44% строителей уже рассматривают или готовы рассмотреть для себя варианты подработки помимо основной работы.