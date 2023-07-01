Зарплаты в строительной сфере Архангельской области продолжают расти

В эти выходные в России будет отмечаться День строителя. Аналитики hh.ru проанализировали более 21 000 вакансий, открытых в строительной сфере в регионах СЗФО за последний месяц.

Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в регионах СЗФО в июле по сравнению с прошлым годом выросло на 47%. При этом число резюме сократилось на 11%. И сейчас на одну вакансию в строительной отрасли на Северо-Западе страны откликаются в среднем до 3 кандидатов. Сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%).

Год назад, в июле 2022, на одну строительную вакансию по регионам СЗФО приходилось в среднем 4 резюме. Сейчас - 3. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 3,3.

Уровень предлагаемых зарплат в сфере строительства в регионах СЗФО за полгода увеличился на 5 600 руб. (до 68 549 руб.). Сильнее всего доходы могли выросли у строителей в Мурманской области (рост на 26 000 руб.), Архангельской области (рост почти на 17 000 руб.). Между тем есть и регионы, где работодатели, наоборот уменьшили зарплатные предложения: в Коми и Новгородской области зарплаты в строительных вакансиях упали на 7 000 руб., в Калининградской области падение почти на 5 000. При этом уровень зарплатных ожиданий соискателей в регионах СЗФО за год вырос на 10 000 (до 77 000).

Регион Динамика вакансий за год Динамика резюме за год Уровень конкуренции Средняя зарплата Динамика дохода за год Санкт-Петербург 43% -11% 3,5 80 000 ₽ 8 740 ₽ Ленинградская область 62% -12% 1,7 65 842 ₽ 5 900 ₽ Республика Коми 52% -6% 3,1 75 883 ₽ -7 117 ₽ Псковская область 65% -11% 1,6 47 353 ₽ 7 590 ₽ Новгородская область 79% -18% 1,6 60 410 ₽ -7 705 ₽ Калининградская область 60% -14% 3,6 50 468 ₽ -4 969 ₽ Архангельская область 22% -10% 2,2 80 422 ₽ 16 974 ₽ Мурманская область 29% -12% 2 89 479 ₽ 26 284 ₽ Республика Карелия 53% -10% 1,9 59 582 ₽ 2 002 ₽

Северо-Западный ФО 47% -11% 3 68 549 ₽ 5 649 ₽

По данным одного из недавних исследований hh.ru, 63% соискателей из сферы строительства считают, что работу в их профессиональной сфере найти сложно. Около трети (32%) опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. И 20% отраслевых соискателей считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. 44% строителей уже рассматривают или готовы рассмотреть для себя варианты подработки помимо основной работы.