Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зарплаты в строительной сфере Архангельской области продолжают расти

В эти выходные в России будет отмечаться День строителя. Аналитики hh.ru проанализировали более 21 000 вакансий, открытых в строительной сфере в регионах СЗФО за последний месяц.

Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в регионах СЗФО в июле по сравнению с прошлым годом выросло на 47%. При этом число резюме сократилось на 11%. И сейчас на одну вакансию в строительной отрасли на Северо-Западе страны откликаются в среднем до 3 кандидатов. Сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%). 

Год назад, в июле 2022, на одну строительную вакансию по регионам СЗФО приходилось в среднем 4 резюме. Сейчас - 3. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 3,3. 

Уровень предлагаемых зарплат в сфере строительства в регионах СЗФО за полгода увеличился на 5 600 руб. (до 68 549 руб.). Сильнее всего доходы могли выросли у строителей в Мурманской области (рост на 26 000 руб.), Архангельской области (рост почти на 17 000 руб.). Между тем есть и регионы, где работодатели, наоборот уменьшили зарплатные предложения: в Коми и Новгородской области зарплаты в строительных вакансиях упали на 7 000 руб., в Калининградской области падение почти на 5 000. При этом уровень зарплатных ожиданий соискателей в регионах СЗФО за год вырос на 10 000 (до 77 000).

 

Регион 

Динамика вакансий за год

Динамика резюме за год

Уровень конкуренции

Средняя зарплата

Динамика дохода за год

Санкт-Петербург

43%

-11%

3,5

80 000 ₽

8 740 ₽

Ленинградская область

62%

-12%

1,7

65 842 ₽

5 900 ₽

Республика Коми

52%

-6%

3,1

75 883 ₽

-7 117 ₽

Псковская область

65%

-11%

1,6

47 353 ₽

7 590 ₽

Новгородская область

79%

-18%

1,6

60 410 ₽

-7 705 ₽

Калининградская область

60%

-14%

3,6

50 468 ₽

-4 969 ₽

Архангельская область

22%

-10%

2,2

80 422 ₽

16 974 ₽

Мурманская область

29%

-12%

2

89 479 ₽

26 284 ₽

Республика Карелия

53%

-10%

1,9

59 582 ₽

2 002 ₽


Северо-Западный ФО

47%

-11%

3

68 549 ₽

5 649 ₽

По данным одного из недавних исследований hh.ru, 63% соискателей из сферы строительства считают, что работу в их профессиональной сфере найти сложно. Около трети (32%) опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. И 20% отраслевых соискателей считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. 44% строителей уже рассматривают или готовы рассмотреть для себя варианты подработки помимо основной работы. 

12 август 09:20 | : Экономика

Главные новости


Кривые тропинки Светланы Дейнеко
Некрасова читали?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (135)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20