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В Архангельске открылась детская стройплощадка Аквилона

Партнером в создании интерактивной строительной площадки для детей в рамках проекта «НордВиль» стала Группа Аквилон.

 Маленькие горожане смогут почувствовать себя настоящими строителями: сложить кровлю дома из черепицы, освоить мастерство каменщика, выполнив кладку кирпичной стены, застеклить окна и витражи, и попробовать еще многие строительные специальности.

 - Группа Аквилон поддержала этот проект, поскольку он является социально значимым и позволяет вывести на новый уровень работу по профориентации школьников. Это очень важно для реального сектора экономики Архангельска, в котором спрос на различные специальности, в том числе и рабочие, достаточно высок, - отметил операционный директор Группы Аквилон Михаил Фролов.

 Основные преимущества новой площадки это: развитие творческих способностей и познавательного интереса у детей; освоение ими основ архитектурного проектирования и строительных технологий; получение практических навыков командной работы и общения; обучение финансовой грамотности через игровую экономику.

Группа Аквилон активно взаимодействует с организациями среднего специального образования и САФУ им. М. В. Ломоносова по подготовке студентов профильных строительных специальностей. Сегодня требуются инженеры, технические и другие специалисты с высшим образованием. Помимо этого, есть спрос и на выпускников средних специальных учебных заведений: есть вакансии бригадиров, мастеров участков, прорабов. Также ведётся набор каменщиков для работы на строящихся объектах в столице региона.

 Напомним, что общий объем строительства нового жилья, которое компания осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В том числе в столице Поморья – 10 жилых комплексов, 3,5 тыс. квартир.

 Группой Аквилон реализуется 6 проектов КРТ: застройщик за свой счет расселяет 42 дома, с жилой площадью 22,4 тыс. кв. м в которых зарегистрировано 2,6 тыс. человек. Из них 22 дома площадью более 12 тыс. кв. м уже расселено. В рамках договоров КРТ компания также расселяет дома для размещения предусмотренных документами градостроительного планирования школы, двух детсадов и сквера. Еще один детсад и сквер в столице Поморья Группа Аквилон строит в рамках городской программы развития застроенных территорий. В планах этого года благоустройство за счет компании общественного пространства в Архангельске, и проектирование двух важных объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.

 Также Группа Аквилон активно участвует в масштабных инвестиционных проектах в сфере строительства жилья. В рамках пяти таких проектов в Архангельской области будет построено более 200 тыс. кв. м нового жилья, помещений социального и общественно-делового назначения. Компания уже построила и передала муниципалитету детсад в Квартале 100 в Северодвинске и строит там же общедоступный парк с берегоукроеплением озера Театральное. В четырех жилых комплексах 7% жилой площади – более 200 квартир, в соответствии с областным законом передаются государству для предоставления нуждающимся. Первые 26 квартир будут переданы в этом году. Также в Архангельске рамках масштабных инвестпроектов на пр. Троицкий (между ул. Попова и ул. К. Маркса) Группой Аквилон будет построен общедоступный ФОК, а на пр. Ленинградский - зарезервировано место под еще один. 

 В настоящее время застройщиком ведется проектирование 10 новых жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.  


22 май 10:01 | : Экономика

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