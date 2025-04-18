Специалисты РВК-Архангельск закрыли 260 колодцев с начала года

Замена поврежденных крышек люков водопроводных и канализационных колодцев — важнейшая задача для специалистов РВК-Архангельск. Открытые колодцы представляют реальную угрозу безопасности жизни и здоровью людей, животных, а также создают риск повреждения транспорта. За первые месяцы 2025 года специалисты предприятия ликвидировали риски, связанные с открытыми колодцами: закрыли 49 люков на сетях водоснабжения и 211 - на сетях водоотведения.

По словам главного диспетчера Центральной диспетчерской службы Виктории Литвиненко, каждая информация об открытом колодце незамедлительно проверяется сотрудниками предприятия независимо от принадлежности объекта: «Мы несем полную ответственность за безопасность населения нашего города. Даже если открытый колодец не находится на нашем балансе, наши бригады оперативно выезжают на место, ограждают объект и сообщают владельцу».

Уже два года ремонт и обслуживание колодцев ведет специальная бригада под руководством мастера. Бригада ориентируется в схемах расположения сетей, особенностях каждой конкретной точки и постоянно повышает квалификацию. Это позволяет достигать стабильно высоких результатов.

«Наш опыт включает не только замену отдельных элементов, но и полный капитальный ремонт аварийных колодцев. Например, недавно были проведены масштабные работы по замене старых бетонных колец и на объектах в разных районах Архангельска: на перекрестках улиц Тимме и Воскресенской, Поморской и набережной Северной Двины, Выборнова и Троицкого проспекта, на Новгородском, 109 и на Дежневцев, 11. Сегодня обследовали колодцы на территории дома ребенка на улице Пограничной, 10 – будем наращивать все десять колодцев и менять на них крышки», - рассказал мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

Сотрудники РВК-Архангельск призывают горожан активно помогать поддерживать город безопасным: при обнаружении открытого или поврежденного колодца обращаться круглосуточно в единый контакт-центр по номеру телефона 61-00-00 (добавочный 1).