В Архангельской области отмечен наилучший кадровый климат

Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично., площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны). На этой территории проживает 2,6 млн человек и сосредоточено большое количество производственных мощностей.

На данный момент аналитика hh.ru показывает, что наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны сейчас зафиксировано в Красноярском крае, Республиках Карелия и Коми, Архангельской области, в Якутии и ЯНАО. В этих регионах на одну вакансию приходится от 5 до 8 активных резюме от соискателей, что соответствует норме для рынка труда. Чуть меньше соискателей среди местных жителей в Мурманской области – 4,7 активных резюме. При этом часто в северных регионах наблюдается кадровый дефицит по ряду профессиональны сфер, особенно сложная ситуация наблюдается на рынке труда Чукотского АО – лишь два активных резюме на вакансию. Между тем у местного населения открываются большие карьерные возможности, потому что спрос на персонал у локальных компаний достаточно выражен и трудоустройство местного населения может идти быстрее из-за большого выбора вакансий.

Динамика вакансий, которые размещают работодатели из регионов Арктики этой весной показывает, что спрос на персонал достаточно высокий. Так, за последнее время компании из северных регионов разместили почти 45 тыс. новых вакансий.

При этом в рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике попали преимущественно так называемые «синие» воротнички, то есть представители рабочих профессий, а также высококвалифицированный инженерный персонал. Таким образом, у компаний, нанимающих сотрудников для работы в Арктических зонах нужны в большинстве своём представители массовых профессий, которые задействованы как в обычной жизни (кассиры, администраторы магазинов, фельдшеры, уборщики, повара, бухгалтеры), так и специализированные работники (машинисты, инженеры, слесари, сварщики, геологи, маркшейдеры и др.).

«Освоение Арктики — один из стратегических приоритетов России, и для реализации масштабных проектов требуются квалифицированные кадры. По данным hh.ru, в топ-5 самых востребованных профессий Арктики в начале этого года входят: инженеры разных специализаций. Особенно высок спрос на данных специалистов у работодателей, связанных нефтегазовой отраслью. Также немаловажны для развития арктической территории экологи и климатологи, которые отвечают за экологическую безопасность и сохранение локальной фауны. Не менее важны судоводители и логисты, отвечающие за транспортную доступность и снабжение в условиях Крайнего Севера.

Кроме того, в топ-5 по востребованности, у компаний, нанимающих персонал для работы в Арктике, входят ИТ-специалисты, отвечающие за цифровизацию инфраструктуры и удалённые технологии, а также врачи и медработники. Причем дефицит медицинских кадров остаётся одним из самых острых для кадрового снабжения северных территорий. Также высок спрос на геологов, энергетиков, строителей и специалистов по альтернативной энергетике, поскольку Арктика переходит на более экологичные технологии», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Рейтинг актуальных вакансий с условием работы на территории арктических регионов:

Заместитель начальника отдела организации исследований в Мировом океане, Арктике и Антарктике, https://spb.hh.ru/vacancy/120416296 ,

Администратор Арктик-отеля Китовый берег, https://spb.hh.ru/vacancy/119500553 Инженер по наладке и испытаниям КИПиА, https://spb.hh.ru/vacancy/119830600 Юрисконсульт (КРДВ Сахалин и Курилы), https://spb.hh.ru/vacancy/119998052 Специалист отдела пропусков, https://spb.hh.ru/vacancy/120040472 Мастер электромонтажных работ, https://spb.hh.ru/vacancy/120392988 Слесарь-ремонтник 4-6 разряда по динамическому оборудованию, https://spb.hh.ru/vacancy/120534795 Администратор ресторана, https://spb.hh.ru/vacancy/120378224 Мастер электромонтажных работ, https://spb.hh.ru/vacancy/120392988 , Машинист автокрана, https://spb.hh.ru/vacancy/120156520

Помимо высоких зарплат (на 30-50% выше среднероссийских) и льгот (например, «северный стаж» для досрочной пенсии), работодатели предлагают:

вахтовый метод с удлинённым отпуском

программы переподготовки и повышения квалификации

соцпакет, включающий компенсации за экстремальные условия.



