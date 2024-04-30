Я б в полярники пошел. Какие деньги предлагают в Архангельской области

Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично, площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны). На этой территории проживают 2,6 млн человек и сосредоточено большое количество производственных мощностей.

Спрос и кадровый голод

По данным hh.ru, наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны* сейчас зафиксировано в Коми – 5 человек на рабочее место. В остальных регионах сложился достаточно выраженный кадровый дефицит. Это сложная ситуация для бизнеса, однако у местного населения открываются большие карьерные возможности, потому что спрос на персонал ярко выражен и трудоустройство может идти быстрее и проще из-за большого выбора новых рабочих мест. Так, за последнее время компании из перечисленных выше регионов разместили почти 170 тыс. новых вакансий. Это превышает прошлогодний спрос на 46%.

Востребованные профессии

В рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике попали преимущественно так называемые «синие» воротнички, то есть представители рабочих профессий. Возглавляет рейтинг профессия водителя – на эту профессию приходится почти 13 тыс. новых вакансий с начала года в Арктике. На втором месте по спросу у работодателей – профессия продавца\кассира, на третьем – менеджеры по продажам. Также в пятёрку лидеров входят профессии машиниста и оператора колл-центра. Таким образом, компаниям, нанимающим сотрудников для работы в Арктических зонах, нужны в большинстве своём как представители массовых профессий (кассиры, работники колл-центров, администраторы магазинов), так и специализированные работники (машинисты, инженеры, слесари, сварщики и др.).

В каких регионах полярники могут заработать больше всего

В рейтинг актуальных профессий для полярников, где предлагают одни из самых высоких зарплат на данный момент входят:

Водитель вездехода, от 174 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/90449634, Лабытнанги Врач-терапевт участковый поликлиники для взрослых, от 100 000 ₽ до вычета налогов, г. https://spb.hh.ru/vacancy/98814302, Полярный, Мурманская обл. Инженер ПТО, до 130 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/94966843, Туруханский район, Красноярский край Матрос в бригаде кораблей охраны водного района, от 80 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97472413, Мурманская обл. Водитель-курьер, до 140 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97880688, Мурманская обл. Врач-психиатр детский, от 120 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98237609, Оленегорск Третий помощник капитана, от 200 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/97875103, Архангельск Руководитель группы, от 400 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/96280975, Салехард Второй пилот вертолета Ми-8, от 300 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99132398, Новый Уренгой Супервайзер промышленной безопасности, до 360 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/92408909, Салехард

При этом в разрезе регионов, отнесенных к арктической зоне есть и другие примеры высоких зарплат. Например, компании в Якутии в силу специфики региона и большого сосредоточения крупных и активно развивающихся промышленных объектов предлагают одну из самых высоких зарплат для геологов (185 000 рублей), а также механикам (185 000) и машинистам (180 000 рублей).

В Архангельской области серьёзный заработок (почти 180 000 рублей) предлагают водителям, что в целом соответствует предложениям в ЯНАО. На второе место по доходу в регионе вышли токари (157 000 рублей), на третьем – сварщики (136 000 рублей).





(фото с https://tvspb.ru)