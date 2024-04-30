Я б в полярники пошел. Какие деньги предлагают в Архангельской области

Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично, площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны). На этой территории проживают 2,6 млн человек и сосредоточено большое количество производственных мощностей.
Спрос и кадровый голод
По данным hh.ru, наиболее гармоничное соотношение резюме и вакансий в регионах арктической зоны* сейчас зафиксировано в Коми – 5 человек на рабочее место. В остальных регионах сложился достаточно выраженный кадровый дефицит. Это сложная ситуация для бизнеса, однако у местного населения открываются большие карьерные возможности, потому что спрос на персонал ярко выражен и трудоустройство может идти быстрее и проще из-за большого выбора новых рабочих мест. Так, за последнее время компании из перечисленных выше регионов разместили почти 170 тыс. новых вакансий. Это превышает прошлогодний спрос на 46%.
Востребованные профессии
В рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике попали преимущественно так называемые «синие» воротнички, то есть представители рабочих профессий. Возглавляет рейтинг профессия водителя – на эту профессию приходится почти 13 тыс. новых вакансий с начала года в Арктике. На втором месте по спросу у работодателей – профессия продавца\кассира, на третьем – менеджеры по продажам. Также в пятёрку лидеров входят профессии машиниста и оператора колл-центра. Таким образом, компаниям, нанимающим сотрудников для работы в Арктических зонах, нужны в большинстве своём как представители массовых профессий (кассиры, работники колл-центров, администраторы магазинов), так и специализированные работники (машинисты, инженеры, слесари, сварщики и др.).
В каких регионах полярники могут заработать больше всего
В рейтинг актуальных профессий для полярников, где предлагают одни из самых высоких зарплат на данный момент входят:
При этом в разрезе регионов, отнесенных к арктической зоне есть и другие примеры высоких зарплат. Например, компании в Якутии в силу специфики региона и большого сосредоточения крупных и активно развивающихся промышленных объектов предлагают одну из самых высоких зарплат для геологов (185 000 рублей), а также механикам (185 000) и машинистам (180 000 рублей).
В Архангельской области серьёзный заработок (почти 180 000 рублей) предлагают водителям, что в целом соответствует предложениям в ЯНАО. На второе место по доходу в регионе вышли токари (157 000 рублей), на третьем – сварщики (136 000 рублей).
(фото с https://tvspb.ru)