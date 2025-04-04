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Дмитрий Морев: "Специалистам архангельского ЖКХ будет проиндексирована зарплата"

Губернатор Александр Цыбульский после общения с ветеранами и пенсионерами принял решение об ограничении роста платежей за коммунальные услуги. Он составит не более 15%. 

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев провел анализ всей системы ЖКХ на текущий период:

 - Рост тарифов на «коммуналку» будет всегда, пока есть инфляция и необходимость в модернизации сетей.

 В системе ЖКХ Архангельска работают тысячи специалистов, зарплата которых должна индексироваться, чтобы оставались опытные специалисты и приходили новые. Увеличиваются расходы на замену коммуникаций, закупку спецтехники и ГСМ. А это требует значительно бóльших затрат, чем сегодня заложено в тарифах для жителей.

 Чтобы сдерживать рост платежей, ежегодно правительство области дополнительно выделяет для Архангельска почти 3,5 млрд рублей. Это около 12 тысяч в год на каждого архангелогородца независимо от возраста, то есть существенная сумма для семейного бюджета горожан. В квитках за коммуналку, которые ежемесячно приходят жителям, эти социальные расходы правительства области не указываются, но они есть и немалые!

 Губернатор также поставил администрации города задачу усилить контроль за расходованием средств, которые получают ресурсоснабжающие организации и должны направляться на замену сетей. Качество выполнения и приоритетность работ также в зоне нашей ответственности.

 Вместе с региональным правительством мы активно занимаемся привлечением федеральных и частных средств для развития коммунальной инфраструктуры города, чтобы минимизировать финансовую нагрузку на архангелогородцев.

13 май 13:55 | : Экономика

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