Аэропорт "Архангельск": хоть в Анталью, хоть в Череповец

С 30 марта по 25 октября в аэропорту Архангельск действует летнее расписание полётов. Расписание опубликовано на официальном сайте аэропорта: arh.aero/polety

Перечень регулярных направлений сократился в сравнении с прошлым летним сезоном, возможны дальнейшие изменения и расширение направлений.

Региональные рейсы:

Калининград: 5 апр. - 25 окт. среда, суббота

Москва (Шереметьево): 30 мар. - 25 окт. ежедневно

Мурманск: 30 мар. - 24 окт.

Санкт-Петербург: 30 мар. - 25 окт. ежедневно

Сочи (Адлер): 27 апр. - 19 окт.

Череповец: 3 апр. - 23 окт. по четвергам

Нарьян-Мар: 30 мар. - 24 окт.

Котлас: по информации министерства транспорта Архангельской области, рейсы из Архангельска в 2025 году не планируются.

Международные рейсы:

Анталья: с 27 апреля возобновляется полетная программа в Турцию, рейсы планируется осуществлять по четвергам и воскресеньям.

Минск: пока нет информации, однако в анонсе летнего расписания 2025 года на сайте Минского аэропорта есть сообщение: "Ред Вингс возвращает регулярные рейсы в Минск из Ульяновска, Уфы и Архангельска". Ждём уточнений.