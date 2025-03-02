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Объекты ЖКХ в Поморье возвращаются под муниципальное управление

 В целях обеспечения законности при передаче и использовании имущества, находящегося в собственности публично-правовых образований и обеспечивающего функционирование жилищно-коммунального хозяйства, прокуратурой Архангельской области и Ненецкого округа продолжено проведение надзорных мероприятий за исполнением законодательства о концессионных соглашениях.

Установлен факт заключения органом местного самоуправления соглашения о безвозмездной передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства без заключения концессионного соглашения в обход конкурсных процедур, что явилось основанием для его оспаривания прокуратурой области и округа в арбитражном суде.

Решением Арбитражного суда области по исковому заявлению прокуратуры области и округа признано недействительным соглашение о передаче названного имущества, заключенного между администрацией Пинежского муниципального округа Архангельской области и ресурсоснабжающей организацией, применены последствия недействительности сделки, органу местного самоуправления из чужого незаконного владения возвращены 29 объектов тепло- и водоснабжения. 

21 март 09:17 | : Экономика

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