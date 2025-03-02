Держи карман шире. Аграрии Поморья могут рассчитывать на субсидии

В Архангельской области первыми выходят в поля аграрии южных районов, где оптимальные агротехнические сроки для начала посевных работ приходятся на первую декаду мая. Но, как говорится, готовь купальник, пока шубу не убрала. Подробности от издания «Регион 29»:

По словам Ирины Бажановой, министра агропромышленного комплекса и торговли региона, на данный момент сельхозпредприятия активно готовятся к посевной кампании. Продолжается завоз семян и минеральных удобрений, пополняются запасы топлива, а техника готовится к работе.

Посевные площади в регионе остались на уровне прошлого года. В коллективном секторе посев запланирован на площади 50 тысяч гектаров. Из них под кормовые культуры будет отведено 48,6 тысячи гектаров, под картофель — 1,4 тысячи гектаров, а под овощи открытого грунта — 52 гектара.

— Общая обеспеченность семенами кормовых культур с учетом контрактации составляет 70 процентов, — сообщила на заседании Ирина Бажанова. — До конца апреля аграрии планируют приобрести оставшийся объем семян. Обеспеченность семенами картофеля в регионе превышает собственную потребность: у предприятий имеется 4,8 тысячи тонн семенного картофеля, для посадки требуется 3,9 тысячи тонн. При этом для проведения сортосмены и сортообновления предприятия планируют закупить 258 тонн семян картофеля. Обеспеченность аграриев минеральными удобрениями вместе с законтрактованным объемом составляет 76 процентов от потребности. Готовность сельскохозяйственной техники к проведению посевных работ — 50 процентов.

Глава ведомства также рассказала, что с января 2025 года министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в рамках соглашений с сельхозтоваропроизводителями перечислило им 116,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Это составляет 71,5% от годового лимита субсидий на реализованное молоко, переработку молока и племенное животноводство.

До конца марта также будут перечислены следующие субсидии:

— 7,8 млн рублей на завоз семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, что составляет 60% от годового лимита.

— 2,6 млн рублей на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, что также составляет 60% от годовой нормы.

— 4,98 млн рублей на переработку молока — 80% от годовой суммы.

Кроме того, с начала 2025 года специализированный банк выделил более 280 миллионов рублей на поддержку сезонных работ в Поморье. Из этой суммы 32 миллиона рублей были предоставлены малым формам хозяйствования. Все кредитные средства были предоставлены на льготных условиях.