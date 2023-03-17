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Коллектив «РВК-Архангельск» наградили за профессиональные заслуги

В преддверие профессионального праздника коммунальщиков в архангельском водоканале наградили лучших сотрудников предприятия. 

«В этом году исполняется 120 лет архангельскому водопроводу, 20 лет группе компаний «Росводоканал», и 5 лет действия концессии. При этом за столь богатую историю водоканал никогда не вел такой масштабной деятельности по строительству сетей и реконструкции сооружений, как сейчас. Почти все ключевые объекты нашего предприятия были построены полвека назад, и сейчас мы проводим их реконструкцию. Мы уже многое сделали, построив километры сетей водоснабжения и водоотведения, начали реконструкцию центральной насосной станции и очистных сооружений канализации, промыли и санировали сети. Сегодня у нас огромный фронт работ, мы реально творим историю своего города, созидаем коммуникации для того, чтобы наши дети и внуки могли здесь жить. Не останавливаясь на достигнутом, мы будем продолжать двигаться вперед, развивая и совершенствуя свои сферы деятельности. Всё это под силу настоящим профессионалам, которые любят свою работу», - отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев, поздравляя коллектив предприятия.

Сегодня в водоканале трудится более 800 квалифицированных специалистов. В день работника ЖКХ традиционно отмечают труд слесарей, мастеров, инженеров, диспетчеров, водителей специализированной техники, энергетиков, специалистов информационно-справочной службы и центра обслуживания абонентов. В этом году 54 сотрудника водоканала получили грамоты и благодарственные письма от администрации города т департамента ЖКХ, ГК «Росводоканал», «РВК-Сахалин», а 11 человек за добросовестный труд и высокий профессионализм были удостоены звания «Лучший работник» с занесением на Доску почета.

На торжественном мероприятии особо подчеркнули, что специалисты «РВК-Архангельск» неоднократно приходили на помощь по просьбе правительства региона. Компания построила сети к социальным объектам, а также помогла решить проблемы с водоснабжением в Приморском и Холмогорском районах области.

«РВК-Архангельск» – это надежный стратегический партнер, который не только вкладывает большие силы в развитие отрасли, но и создает рабочие места, а также вносит значительный вклад в развитие инвестиционного потенциала Архангельской области. Мы видим, какое мощное строительство сетей и инженерных сооружений развернуто в городе, и это не может не радовать.

 За те несколько лет, что компания пришла в Архангельск, взяв в концессию сети водоснабжения и водоотведения, а также очистные сооружения канализации инфраструктура города претерпела значительные изменения. Это дюкерные переходы, которые принесли чистую водопроводную воду под реками Кузнечиха и Северная Двина жителям Северного округа, Левобережья и острова Краснофлотский. Это грандиозная реконструкция всего комплекса ЦОСК и Центральной канализационно-насосной станции, и строительство нового кольцевого водовода, и стремительное строительство сетей водоснабжения в Маймаксе,  и прокладка канализационных коллекторов. За всем этим стоят профессионалы своего дела, труженики водоканала, чья работа порой незаметна, но незаменима. От всей души поздравляю весь коллектив «РВК-Архангельск» с профессиональным праздником и желаю новых достижений на благо города», - отметила заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.


 

17 март 15:28 | : Экономика

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