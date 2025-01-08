Архангельский «Меридиан» уйдет с молотка

А именно, гостиничный комплекс сразу за Соломбальским мостом общей площадью 8,7 тысяч м² плюс земельный участок 14,8 м².

Напомним, ранее он был наиболее известен и популярен лечебно-оздоровительным центром, занимавшим половину здания и принадлежавшим СМП. Свои услуги по льготным ценам он предоставлял не только сотрудникам организации-учредителя, но и клиентам областных и городских отделов соцзащиты (оплата путевок из бюджета), а также частным клиентам.

Однако уже несколько лет, как эта деятельность была прекращена, переход на чисто коммерческие рельсы в оказании медицинских услуг тоже не оправдал себя – в городе есть предложения и получше, и подешевле.

Начальная аукционная стоимость «Меридиана» - 360 млн руб.

По мнению наблюдателей, покупать будут только землю, существующее здание легче снести и построить заново, чем перепрофилировать или перестроить. А что построить на этом месте? Скорее всего, ЖК…