Обрушившиеся северодвинские «сталинки» ушли с молотка частной фирме

Об этом сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Подходит к логичному завершению десятилетняя история домов №3 и 5 по проспекту Ленина. Состоялся аукцион по продаже муниципального имущества: два нежилых здания и земельный участок приобретет ООО «Альмира».



Бюджет города после сделки пополнится почти на 56 миллионов рублей, а собственник зданий будет обязан не только их снести, но и возвести новые объекты, сохранив при этом архитектурный облик проспекта.

Концепция архитектурно-художественного облика проспекта Ленина была утверждена в апреле на сессии городских депутатов.

По информации наших коллег из Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», упомянутая «Альмира» - многопрофильная бизнес-фирма, занимающаяся, в том числе, «ремонтом обуви и изделий из кожи». Руководитель – Валентина Заборская.