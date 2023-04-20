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Обрушившиеся северодвинские «сталинки» ушли с молотка частной фирме

Об этом сообщил глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Подходит к логичному завершению десятилетняя история домов №3 и 5 по проспекту Ленина. Состоялся аукцион по продаже муниципального имущества: два нежилых здания и земельный участок приобретет ООО «Альмира».

 Бюджет города после сделки пополнится почти на 56 миллионов рублей, а собственник зданий будет обязан не только их снести, но и возвести новые объекты, сохранив при этом архитектурный облик проспекта. 

Концепция архитектурно-художественного облика проспекта Ленина была утверждена в апреле на сессии городских депутатов.

По информации наших коллег из Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», упомянутая «Альмира» - многопрофильная бизнес-фирма, занимающаяся, в том числе, «ремонтом обуви и изделий из кожи». Руководитель – Валентина Заборская.

 

22 май 08:43 | : Экономика

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