Восьмимартовское. Женщины, в случае дискриминации обращайтесь в Трудовую инспекцию

Поиск хорошей работы — путь для сильных духом, для тех, кто готов не только вступить в конкурентную борьбу за лучшее рабочее предложение, но и отстоять свои права как соискателя. Эксперты hh.ru подготовили наиболее полный список дискриминационных факторов, которые нужно отслеживать при поиске работы и указывать на них нерадивым работодателям.

Что такое трудовая дискриминация? По ТК РФ – это ограничения в трудоустройстве (или, наоборот, преимущества) из-за пола, расы, национальности, возраста, места жительства или других личных обстоятельств, которые не имеют отношения к деловым качествам.

А что такое деловые качества? Это умения работника. Все, что можно объективно измерить: образование, профессия\квалификация, опыт по специальности, состояние здоровья, знание языков, hard skills.

Чего в вакансии или на собеседовании быть не должно, потому что это запрещено ТК РФ:

∙ раса, национальность и внешность (никакой «славянской\азиатской и др. внешности», пирсинг и другие телесные модификации тоже не причина отказа)

∙ убеждения и религия

∙ пол: никаких «мужских» и «женских» коллективов в описании вакансии или требованиях работодателям быть не может, но вот приказ Минтруда по ряду ограниченных профессий еще содержит ряд ограничений. При этом пол может быть важен, например, в творческой сфере, но лишь в той её части, где ищутся исполнители или модели, — там есть неоспоримое разделение на мужские и женские образы.

∙ семейное положение и наличие детей: спросить какие планы у кандидата относительно детей – прямое нарушение ТК. Более того, работодатель не может отказать в работе беременной женщине (если только работа по вахте, или связана с ядами, пестицидами в с\х). Так что если вакансия связана с выполнением данных работ, отказ обоснован.

∙ возраст (превышен возрастной порог – то, что упоминаться не может. Но есть исключения, например при приёме на гос. гражданскую службу в некоторые органы. Так, в МЧС принимаются люди не моложе 18 и не старше 35 лет

∙ имущество: так как работодатель обязан по закону обеспечить сотрудника всем необходимым для исполнения обязанностей, то интересоваться или указывать, что для выполнения рабочих задач работнику нужна машина или, например, ноутбук нельзя.

∙ место жительства: если у кандидата нет регистрации по месту жительства или пребывания, это не мешает ему устроиться на работу. В противном случае будут нарушены его права на свободу передвижения и выбор места жительства, которые гарантирует Конституция РФ.

∙ интересы: суперопасные и странные хобби кандидатов не могут стать причиной для отказа в работе

∙ прошлые ошибки. Работодатель не может отказать в работе и соискателям с судимостью, кроме некоторых случаев.

∙ знак зодиака: по итогам за весь 2024 год в России было открыто порядка 200 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг. Спрос на этих специалистов вырос более чем в 6 раз за год. Некоторые компании, действительно, могут интересоваться знаком зодиака кандидата, но официальной причиной отказа могут указывать какой-то другой фактор.