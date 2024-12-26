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IT-сфера Архангельской области: зарплаты и перспективы

Эксперты hh.ru подвели итоги года в ИТ-отрасли, выяснили, что происходит с зарплатами в этой сфере, какие специалисты все еще на вес золота, а кому будет сложно найти работу, а также дали прогнозы на 2025 год

Спрос на кадры есть

За весь 2024 год российские работодатели разместили более 708 тыс. вакансий, связанных с ИТ-технологиями. Год к году потребность в кадрах в данной сфере выросла на 13%. Архангельская область находится на 58 месте по спросу на айтишников, за весь 2024 год местным компаниям потребовалось более 1 тыс. новых ИТ-специалистов, что на 10% больше, чем за весь 2023. На первом месте по спросу, традиционно, Москва – более 320 тыс. ИТ-вакансий за год (спрос на московских айтишников вырос на 15%). 

Самые востребованные профессии в ИТ

Больше всего в ИТ-сфере ценятся программисты и разработчики – на этих специалистов приходится 25% или каждая четвёртая вакансия в отрасли. По сути, эти специалисты сейчас основа ИТ-отрасли. На втором месте – специалисты технической поддержки (13% или каждое седьмое рабочее место). Третье место по важности для индустрии делят сразу три профессии: аналитики, системный аналитик и руководитель ИТ-проектов (в каждой профессий по 8% вакансий от всего объёма). 

Между тем в годовом выражении особенно сильно вырос спрос на методологов (рост спроса сразу на +73%). Такой спрос может быть вызван тем, что российские компании активно занимаются созданием собственного ПО, а потому крайне нуждаются в специалистах, которые отвечают и могут создавать стандарты и правила для разработки программного обеспечения. Рост и расширение бизнеса, а также его автоматизация повлекли за собой и увеличение потребности в дата-сайентистах (+65%), аналитиках данных (+62%), системных аналитиках (+45%) и бизнес-аналитиках (+38%). В данном случае мы предполагаем, что потребности в 2025 года будут также вращаться вокруг этих профессий. 

Каких айтишников больше всего на рынке?

Сами соискатели тоже активны: больше всего на российском рынке труда в ИТ-сфере ищут работу проджект-менеджеры. По итогам за прошлый год они разместили или обновили более 268 тыс. резюме, из них 13% приходилось на СЗФО и в том числе Архангельскую область. На втором месте по популярности у россиян профессия системного администратора: более 108 тыс. желающих найти работу за год, из них 10% живут в СЗФО и в том числе в Архангельской области. И на третьем месте профессия тестировщика: более 91 тыс. соискателей, из них 15% – соискатели регионов СЗФО. 

Уровень конкуренции высокий 

Конкуренция в ИТ-сфере высокая. Сейчас на одну ИТ-вакансию в Архангельской области приходится более 15 активных резюме, это уже крайне высокий уровень конкуренции. Интересно, что в данном случае конкуренция среди местных айтишников выше, чем среди московских (порядка 8 резюме на вакансию). Причем по ряду позиций и профессий уровень конкуренции может сильно выходить за норму. Так, среди «джунов» конкуренция уже более 15 резюме, среди «мидлов» – ниже (6-7), а среди «синьоров» – 2-3. 

Что должен уметь хороший айтишник

Аналитика показывает, что местные компании концентрировали свои действия по поиску и найму работников со стажем от 1 года до 3 лет, то есть стабильных «средничках», а именно свежих «мидлах», которые недавно вышли из состояния «джунов». То есть работодателям было проще, комфортнее и удобнее найти уже более-менее самостоятельного айтишника, который знает базу профессии, развивается в ней и может (что очень важно, и мы видим это в описании тысяч вакансий) самостоятельно решать рабочие задачи. Вакансий для таких «мидлов» в Архангельской области – 40% от всего объёма предложений. Также в спросе у бизнеса прокачанные «мидлы» со стажем от 3 до 6 лет (18% от общего кол-ва вакансий). И, конечно же, работодатели хотели бы в массе своей нанимать опытных, но не всегда это возможно с точки зрения условий и финансовых возможностей – то есть запросы у кандидатов такого уровня весьма высокие. 

С точки зрения языков и стека технологий местные компании наибольшее внимание уделяют специалистам со знанием Git – это требование есть 20% вакансий, важны и ценны ИТ-спецы, знающие как работать с базами банных и тут в приоритете (PostgreSQL и SQL упоминаются в 17% и 16% вакансий соответственно). Среди языков особенно часто ищут jаvascript (есть в 16% вакансий) и 1С (15%). 

Зарплаты растут, но не у всех 

В 2024 наблюдался рост предлагаемых ИТ-зарплат, но по ряду позиций (например, для «джунов») аналитики hh.ru фиксировали другой тренд, прошедший из 2022 и 2023 гг., а именно незначительное снижение предлагаемых зарплат, из-за уменьшения спроса и появления на рынке большого количества «джунов». При этом динамика зарплат в ИТ дифференцирована: для выпускников «digital ПТУ» зарплата или не изменится, или может снизиться (за счет снижения количества вакансий и роста резюме), для «мидлов» и «синьоров» зарплаты будут расти в 2025 году.

В целом ситуация для архангельских айтишников позитивная: в среднем в ИТ-сфере предлагают доход более 55 тыс. рублей, что на 5,5 тыс. или 11% больше, чем в прошлом году. В данном случае регион также занимает 58 место в стране по уровню дохода в ИТ. На первом месте – Москва (более 142 тыс. рублей в среднем на руки), за год доход столичных айтишников вырос на 11% или 14,4 тыс. рублей. 

Выгоднее всего с точки зрения зарплаты в ИТ-сфере работать в качестве DevOps-инженера – данным специалистам по итогам 2024 и в начале 2025 года предлагают доход более 248 тыс. рублей в среднем на руки. На втором месте по доходности в ИТ оказалась профессия руководителя группы разработки (более 236 тыс.), на третьем – дата-сайентисты, им готовы платить более 233 тыс. рублей в месяц. 

Тренды ИТ-сферы на 2025 

  • Удаленка будет оставаться в цене и соискателей и особенно у ИТ-специалистов. По итогам за весь 2024 год количество соискателей, которые хотели бы работать удаленно растет. Если в 2021 году таких желающих было порядка 40%, то теперь почти 55%. 
  • Работодатели, связанные с ИТ-сферой тоже лояльны к удаленке: расширение географии найма персонала и поиск сотрудников вне своего региона стали устойчивым трендом на рынке труда под влиянием удаленного формата работы. Так, если удаленка в ИТ-сфере в начале 2021 года была указана в порядка 7 тыс. вакансий, то по итогам за 2024 год в более чем 22 тыс. ИТ-вакансий. 
  • Соискатели в ИТ чаще откликаются на вакансии
     за пределами РФ
  • Доля женщин-айтишников в отрасли продолжает расти: если в 2021 году на долю женщин-соискательниц приходилось порядка 33%, то теперь 38% резюме от всего объема. Интересно, что наибольшая доля соискательниц в ИТ-сфере сейчас сосредоточена в резюме девушек 18-24 лет (45%), а вот среди мужчин, больше всего желающих работать в ИТ среди мужчин 45 лет и старше (74%).  
08 февраль 09:30 | : Экономика

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