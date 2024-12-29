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Половина архангелогородцев мечтает о собственном бизнесе

55% архангелогородцев хотели бы открыть свой бизнес. Наиболее привлекательной сферой оказалась торговля — ее назвали 7% опрошенных. На втором месте по популярности — производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия (по 3% респондентов). По 2% опрошенных видят возможности для самореализации в качестве предпринимателя в образовательной сфере и сельском хозяйстве. По 1% заинтересованы в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общественного питания, гостиниц или фитнес-центров.

 Каждый третий архангелогородец (34%) не хочет заниматься предпринимательством, предпочитая работу в найме.

 Женщины реже мужчин заявляют о желании развивать свой бизнес (49% против 61% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин рассказывали, что их интересуют такие сферы как торговля, производство, IT, медицина, фермерство или автосервисы. Женщин, которые открыты идее предпринимательства, чаще привлекают такие направления как искусство, красота или образование.

 Архангелогородцы до 35 лет чаще тех, кто старше, хотят вести бизнес в сферах искусства и медицины (6 и 7% соответственно). Участники опроса в возрасте от 35 до 45 лет чаще предпочитают торговлю (7%) и производство (7%). Повышенный интерес к промышленной отрасли также характерен и для архангелогородцев старше 45 лет (5%).

 Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще присматриваются к сферам красоты и искусства (10 и 7% соответственно). Те же, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, уверены, что большой потенциал есть в торговом направлении (9%). Горожане с доходом свыше 100 тысяч рублей хотели бы развивать производство или строительство (12 и 9%).

 Какой же финансовый порог, по мнению опрошенных, необходимо преодолеть, чтобы занять свою нишу? Масштабы и структуры бизнесов, безусловно, разные: кому-то для старта нужно пару сотен тысяч рублей, а кому-то сразу десятки миллиардов. Посмотрим медианы запросов. Самыми дорогими отраслями оказались производство, строительство, фермерство и туризм: по оценкам респондентов, чтобы начать свое дело, необходимо в среднем 5 млн рублей. На втором месте — автосервисы, на их запуск и развитие потребуется в среднем 3,5 млн рублей. Если же речь о частной практике в медицинской сфере, то в среднем на старте необходимо иметь в распоряжении 3 млн рублей. Чтобы зайти в IT, по мнению опрошенных, нужно в среднем 1 млн рублей. Столько же нужно желающим открыть бизнес, связанный с продажами или спортом.

24 январь 08:00 | : Экономика

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