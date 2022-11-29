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В Национальном туристическом рейтинге за 2022-й Поморье на 47-м месте

Первые три места заняли: Краснодарский край, Подмосковье и Москва.

На последнем 85-м месте расположился малодоступный Ненецкий автономный округ.

Архангельская область вошла в группу «крепких профи» и занимает 47-е место.

Отметим, что при выставлении итоговой оценки туристической привлекательности региона учитывались такие позиции, как – уровень развития сервисной инфраструктуры, доходность туристической отрасли, развитие санаторно-курортного лечения, популярность региона у иностранцев, уровень уличной преступности и др

18 январь 12:34 | : Экономика

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