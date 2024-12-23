В Котласе загубили ценные отходы лесопереработки

Котласской межрайонной прокуратурой с участием органа государственного пожарного надзора проведена проверка соблюдения законности при обращении с отходами лесопиления на территории ГО АО «Котлас».

Установлено, что на территории производственной площадки лесоперерабатывающей организации отходы лесопиления хранятся в значительном объеме в отсутствие специальной площадки для их накопления и в отсутствие искусственного водонепроницаемого покрытия, обвалки, защищенности от воздействия атмосферных осадков и ветров. Кроме того, допущено размещение штабелей продукции лесопереработки в объеме, превышающим нормативы пожарной безопасности, с несоблюдением противопожарных разрывов, объекты защиты не обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В целях устранения допущенных нарушений природоохранного законодательства и законодательства о пожарной безопасности прокурором руководителю организации внесено представление, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных материалов юридическое лицо и ответственное должностное лицо привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ – в виде штрафов на общую сумму 60 000 рублей, по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ – в виде предупреждения.