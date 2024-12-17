Зарплата журналиста в Архангельской области колеблется в районе 60 тысяч

13 января в стране отмечают День российской печати. Вопреки названию, в последнее время в этот праздник поздравляют всех, кто так или иначе причастен к созданию любых СМИ – как печатных, так и электронных (сетевые издания, ТВ, радио). Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции и какую заработную плату предлагают.

По данным hh.ru, в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов – по сравнению с 2023 годом спрос на этих медиа-специалистов не изменился. Чаще всего журналисты требуются в Москве – на столицу приходится почти каждая третья (30%) такая вакансий. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (6,1% от всех вакансий журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%).

Рыночный диапазон предлагаемых журналистам заработных плат, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году составил от 40 230 руб. до 80 460 руб. Для сравнения: в 2023 году предлагаемые зарплаты составляли в среднем от 34 483 руб. до 68 966 руб., то есть, размер оплаты труда журналистов увеличился. Наибольшие зарплатные предложения для журналистов сосредоточены в Москве и Петербурге (см. таблицу топ-10 регионов по количеству вакансий и зарплат для журналистов).

Между тем в целом по СЗФО зарплаты и спрос на журналистов отличается достаточно сильно в зависимости от региона. Так, если в Петербурге спрос на журналистов по итогам за год упал на 10%, но зато диапазон предлагаемых зарплат вырос до 51,7 тыс. – 91,9 тыс. рублей, то в Карелии и Псковской области спрос на журналистов, наоборот, вырос за год: +40% и +57% соответственно, но вот предлагаемые зарплаты росли не так динамично.

Динамика спроса и предлагаемых зарплат в вакансиях для журналистов, СЗФО:

Регион 2023 год 2024 год Динамика вакансий Санкт-Петербург 50 000₽ - 80 000₽ 51 724₽ - 91 954₽ -10% Вологодская область 36 250 - 56 609 34 483 - 57 471 0,1% Мурманская область 54 000 - 67 241 57 471 - 68 966 -22% Республика Карелия 44 540 - 57 471 45 977 - 60 000 40% Архангельская область 44 540 - 57 471 57 471 - 68 966 -29% Псковская область 28 736 - 38 489 33 000 - 57 500 57% Ленинградская область 28 736 - 34 483 57 471 - 57 471 50% Республика Коми 28 736 - 45 977 51 293 - 51 724 -67% Калининградская область 40 000 - 45 977 39 655 - 57 471 -33% Новгородская область 30000 - 49800 37 500 - 52 500 -6%

А теперь вишенка на торте к профессиональному празднику…

Топ-10 вакансий для журналистов, на которые можно откликнуться прямо сейчас: