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Зарплата журналиста в Архангельской области колеблется в районе 60 тысяч

13 января в стране отмечают День российской печати. Вопреки названию, в последнее время в этот праздник поздравляют всех, кто так или иначе причастен к созданию любых СМИ – как печатных, так и электронных (сетевые издания, ТВ, радио). Специально к дате аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции и какую заработную плату предлагают. 

По данным hh.ru, в 2024 году в России было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов – по сравнению с 2023 годом спрос на этих медиа-специалистов не изменился. Чаще всего журналисты требуются в Москве – на столицу приходится почти каждая третья (30%) такая вакансий. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (6,1% от всех вакансий журналистов в 2024 году), Краснодарский край (3,7%), Республика Татарстан (3,6%) и Свердловская область (3,4%). 

Рыночный диапазон предлагаемых журналистам заработных плат, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году составил от 40 230 руб. до 80 460 руб. Для сравнения: в 2023 году предлагаемые зарплаты составляли в среднем от 34 483 руб. до 68 966 руб., то есть, размер оплаты труда журналистов увеличился. Наибольшие зарплатные предложения для журналистов сосредоточены в Москве и Петербурге (см. таблицу топ-10 регионов по количеству вакансий и зарплат для журналистов).

Между тем в целом по СЗФО зарплаты и спрос на журналистов отличается достаточно сильно в зависимости от региона. Так, если в Петербурге спрос на журналистов по итогам за год упал на 10%, но зато диапазон предлагаемых зарплат вырос до 51,7 тыс. – 91,9 тыс. рублей, то в Карелии и Псковской области спрос на журналистов, наоборот, вырос за год: +40% и +57% соответственно, но вот предлагаемые зарплаты росли не так динамично. 

Динамика спроса и предлагаемых зарплат в вакансиях для журналистов, СЗФО:

Регион

2023 год

 

2024 год

Динамика вакансий

Санкт-Петербург

50 000₽ - 80 000₽

51 724₽ - 91 954₽

-10%

Вологодская область

36 250 - 56 609

34 483 - 57 471

0,1%

Мурманская область

54 000 - 67 241

57 471 - 68 966

-22%

Республика Карелия

44 540 - 57 471

45 977 - 60 000

40%

Архангельская область

44540 - 57471

57471 - 68966

-29%

Псковская область

28 736 - 38 489

33 000 - 57 500

57%

Ленинградская область

28 736 - 34 483

57 471 - 57 471

50%

Республика Коми

28 736 - 45 977

51 293 - 51 724

-67%

Калининградская область

40 000 - 45 977

39 655 - 57 471

-33%

Новгородская область

30000 - 49800

37 500 - 52 500

-6%

 

А теперь вишенка на торте к профессиональному празднику…

Топ-10 вакансий для журналистов, на которые можно откликнуться прямо сейчас: 

  1. Журналист (строительная тематика), Москва, от 100 000 до 300 000 ₽ до вычета налогов 
  2. Корпоративный журналист, Москва, от 150 000 до 200 000 ₽ на руки
  3. Корреспондент (машиностроение), Санкт-Петербург, от 140 000 ₽ на руки
  4. Шеф-редактор, Норильск, от 130 000 ₽ на руки
  5. Телевизионный журналист (научпоп), Москва, от 120 000 до 140 000 ₽ на руки
  6. Радиоведущий, Владивосток, от 100 000 ₽ на руки
  7. Корреспондент в информационное агентство, Анадырь, от 100 000 до 120 000 ₽ на руки
  8. Корреспондент (общественно-политическая и экономическая тематика), Москва, от 90 000 ₽ до вычета налогов
  9. Журналист-корреспондент, Краснодар, от 90 000 ₽ на руки
  10. Журналист новостной ленты (удаленно), от 80 000 до 150 000 ₽ до вычета налогов
13 январь 08:20 | : Экономика

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