Индекс холодца в Архангельской области превысил 700 рублей

Стоимость продуктов для приготовления холодца на проводы уходящего 2024 года для жителей Архангельской области составила 715 рублей.

Интересно, что в соседнем заполярном НАО стоимость тех же продуктов оказалась равна 498 рб (с чего вдруг?!).

В среднем по России этот индекс составляет 635 руб. Самый дрогой холодец будут кушать в Камчатском крае за 948 руб., самый дешевый – в уже упомянутом Ненецком автономном округе и в Республике Тыва – 515 руб.

В список продуктов были включены:

Говяжья голяшка – 1 кг;

Морковь – 1-2 штуки (100-150 г);

Лук репчатый – 1-2 штуки (100-150 г);

Корень петрушки – 1-2 штуки (50-100 г);

Лавровый лист – 1-2 штуки (1-2 г);

Черный перец горошком – по вкусу (5-7 г);

Соль – по вкусу (10-15 г).

Впрочем, наблюдатели от нашей редакции не советуют потреблять холодец в новогоднюю ночь, дабы не перегружать желудок, а оставить его на обед 1 января как проверенное похметологическое средство.