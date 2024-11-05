В Архангельской области пролетариат обогнал айтишников в зарплатах

Эксперты hh.ru проанализировали динамику предлагаемых зарплат, которые предлагают работодатели региона соискателям в ИТ-сфере и для рабочего персонала, и выяснили, где возможный доход стал расти быстрее, а также какие профессии становятся более выгодными с точки зрения заработка.

Аналитика рынка труда показывает, что средний доход ИТ-специалиста в Архангельской области на данный момент достиг 50 тыс. рублей, рабочим в это же время предлагают зарплату порядка 101 тыс. рублей. При этом доход в целом по архангельской ИТ-сфере за год не изменился, а вот предлагаемые зарплаты для рабочих увеличились сразу на 37%.

Таким образом, зарплатный разрыв между рабочими и айтишниками в регионе сейчас составляет более 50 тыс. рублей в пользу первых. При этом еще два года назад зарплатная разница между этими двумя профессиональными сферами была 23 тыс. рублей, также в пользу рабочих. Ранее в ИТ-сфере можно было заработать порядка 50 тыс., а рабочим уже предлагали доход на уровне 73 тыс. рублей.

Между тем для разного рода рабочих специальностей всё чаще встречаются примеры высокооплачиваемых вакансий, которые в 2-3 раза могут превышать средний доход по сфере. Так, в области на данный момент открыта вакансия для слесаря-ремонтника на зарплату от 297 тыс. рублей, или вакансия для фрезеровщика на зарплату от 264 тыс., или вакансия для трубопроводчика судового на зарплату от 280 тыс. Подобные варианты дохода не только сопоставимы с предлагаемыми зарплатами в вакансиях для ИТ-специалистов, но и превышают их.

Отметим также, что hh.индекс (уровень конкуренции) в данных профессиональных областях очень разный. Так, среди архангельских рабочих на одну вакансию претендуют не более 3 кандидатов, в то же время в ИТ-сфере конкуренция на уровне 13 кандидатов на место. Таким образом, найти работу по рабочим специальностям сейчас кратно проще, чем в ИТ-индустрии. На ситуацию также влияет и спрос работодателей. Число новых вакансий и, как следствие, спрос на рабочих в регионе за последний месяц вырос на 25%.



