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В Архангельской области спрос на молодых заводчан растет вместе с зарплатами

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Из всего этого объёма вакансий на специалистов без опыта и в том числе молодых работников и недавних выпускников приходится более 242 тыс. или 18% вакансий. То есть каждое второе предложение о работе в сфере производства в целом по РФ доступно именно молодым специалистам. 

По сравнению с прошлым годом число производственных вакансий, доступных молодым кандидатам в России выросло на 40%. Архангельские работодатели, связанные со сферы производства и промышленности, тоже нарастили число вакансий, доступных недавним выпускникам. Так, с начала года в Архангельской области было размещено более 870 промышленных вакансий, что на 30% больше, чем в 2023. 

Зарплата молодых заводчан тоже растёт 

В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере для российских молодых специалистов без опыта на данный момент достиг 62,9 тыс. рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. В Архангельской области возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 11% до 54,3 тыс. рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере региона выросли до 95 тыс. рублей. 

Данные hh.ru показывают, что сильнее всего работодатели нарастили возможный доход для молодых специалистов, претендующих на такие производственные профессии как инженер ПНР (+52% до 83,8 тыс. рублей), электромонтажник (+50% до 76 тыс. рублей) и механиков (+28% до 67,2 тыс. рублей). При этом нет ни одной производственной профессии, где работодатели бы не увеличили возможный доход для молодых кадров. 

 На сколько за год выросла предлагаемая зарплата для начинающих заводчан без опыта в производственных профессиях: 

Профессия

2024

2023

Прирост за год

Инженер ПНР

83 800 ₽

55 300 ₽

52%

Инженер по качеству

53 900 ₽

44 400 ₽

21%

Инженер по охране труда, инженер-эколог

50 400 ₽

40 900 ₽

23%

Инженер по эксплуатации

60 000 ₽

49 700 ₽

21%

Инженер-конструктор, проектировщик

65 300 ₽

51 500 ₽

27%

Инженер-электроник, электронщик

71 900 ₽

58 400 ₽

23%

Инженер-энергетик, инженер-электрик

59 000 ₽

48 600 ₽

21%

Контролёр ОТК

50 300 ₽

40 700 ₽

24%

Лаборант

46 000 ₽

37 100 ₽

24%

Мастер по ремонту оборудования, техники

70 500 ₽

57 000 ₽

24%

Машинист

69 600 ₽

56 900 ₽

22%

Метролог

55 600 ₽

45 000 ₽

24%

Механик

67 200 ₽

52 500 ₽

28%

Научный специалист, исследователь

46 000 ₽

38 300 ₽

20%

Оператор производственной линии

61 100 ₽

49 000 ₽

25%

Оператор станков с ЧПУ

68 000 ₽

55 500 ₽

23%

Сварщик

80 800 ₽

67 300 ₽

20%

Сервисный инженер, инженер-механик

67 700 ₽

53 500 ₽

27%

Слесарь, сантехник

62 200 ₽

49 600 ₽

25%

Специалист по сертификации

52 500 ₽

42 500 ₽

24%

Технолог

59 600 ₽

49 400 ₽

21%

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

65 200 ₽

55 400 ₽

18%

Швея, портной, закройщик

51 600 ₽

44 900 ₽

15%

Электромонтажник

76 000 ₽

50 600 ₽

50%

 

14 октябрь 07:58 | : Экономика

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