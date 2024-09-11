В Архангельской области спрос на молодых заводчан растет вместе с зарплатами

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Из всего этого объёма вакансий на специалистов без опыта и в том числе молодых работников и недавних выпускников приходится более 242 тыс. или 18% вакансий. То есть каждое второе предложение о работе в сфере производства в целом по РФ доступно именно молодым специалистам.
По сравнению с прошлым годом число производственных вакансий, доступных молодым кандидатам в России выросло на 40%. Архангельские работодатели, связанные со сферы производства и промышленности, тоже нарастили число вакансий, доступных недавним выпускникам. Так, с начала года в Архангельской области было размещено более 870 промышленных вакансий, что на 30% больше, чем в 2023.
Зарплата молодых заводчан тоже растёт
В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере для российских молодых специалистов без опыта на данный момент достиг 62,9 тыс. рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. В Архангельской области возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 11% до 54,3 тыс. рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере региона выросли до 95 тыс. рублей.
Данные hh.ru показывают, что сильнее всего работодатели нарастили возможный доход для молодых специалистов, претендующих на такие производственные профессии как инженер ПНР (+52% до 83,8 тыс. рублей), электромонтажник (+50% до 76 тыс. рублей) и механиков (+28% до 67,2 тыс. рублей). При этом нет ни одной производственной профессии, где работодатели бы не увеличили возможный доход для молодых кадров.
На сколько за год выросла предлагаемая зарплата для начинающих заводчан без опыта в производственных профессиях:
Профессия
2024
2023
Прирост за год
Инженер ПНР
83 800 ₽
55 300 ₽
52%
Инженер по качеству
53 900 ₽
44 400 ₽
21%
Инженер по охране труда, инженер-эколог
50 400 ₽
40 900 ₽
23%
Инженер по эксплуатации
60 000 ₽
49 700 ₽
21%
Инженер-конструктор, проектировщик
65 300 ₽
51 500 ₽
27%
Инженер-электроник, электронщик
71 900 ₽
58 400 ₽
23%
Инженер-энергетик, инженер-электрик
59 000 ₽
48 600 ₽
21%
Контролёр ОТК
50 300 ₽
40 700 ₽
24%
Лаборант
46 000 ₽
37 100 ₽
24%
Мастер по ремонту оборудования, техники
70 500 ₽
57 000 ₽
24%
Машинист
69 600 ₽
56 900 ₽
22%
Метролог
55 600 ₽
45 000 ₽
24%
Механик
67 200 ₽
52 500 ₽
28%
Научный специалист, исследователь
46 000 ₽
38 300 ₽
20%
Оператор производственной линии
61 100 ₽
49 000 ₽
25%
Оператор станков с ЧПУ
68 000 ₽
55 500 ₽
23%
Сварщик
80 800 ₽
67 300 ₽
20%
Сервисный инженер, инженер-механик
67 700 ₽
53 500 ₽
27%
Слесарь, сантехник
62 200 ₽
49 600 ₽
25%
Специалист по сертификации
52 500 ₽
42 500 ₽
24%
Технолог
59 600 ₽
49 400 ₽
21%
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
65 200 ₽
55 400 ₽
18%
Швея, портной, закройщик
51 600 ₽
44 900 ₽
15%
Электромонтажник
76 000 ₽
50 600 ₽
50%