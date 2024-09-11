В Архангельской области спрос на молодых заводчан растет вместе с зарплатами

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Из всего этого объёма вакансий на специалистов без опыта и в том числе молодых работников и недавних выпускников приходится более 242 тыс. или 18% вакансий. То есть каждое второе предложение о работе в сфере производства в целом по РФ доступно именно молодым специалистам.

По сравнению с прошлым годом число производственных вакансий, доступных молодым кандидатам в России выросло на 40%. Архангельские работодатели, связанные со сферы производства и промышленности, тоже нарастили число вакансий, доступных недавним выпускникам. Так, с начала года в Архангельской области было размещено более 870 промышленных вакансий, что на 30% больше, чем в 2023.

Зарплата молодых заводчан тоже растёт

В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере для российских молодых специалистов без опыта на данный момент достиг 62,9 тыс. рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. В Архангельской области возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 11% до 54,3 тыс. рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере региона выросли до 95 тыс. рублей.

Данные hh.ru показывают, что сильнее всего работодатели нарастили возможный доход для молодых специалистов, претендующих на такие производственные профессии как инженер ПНР (+52% до 83,8 тыс. рублей), электромонтажник (+50% до 76 тыс. рублей) и механиков (+28% до 67,2 тыс. рублей). При этом нет ни одной производственной профессии, где работодатели бы не увеличили возможный доход для молодых кадров.

На сколько за год выросла предлагаемая зарплата для начинающих заводчан без опыта в производственных профессиях: