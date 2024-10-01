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Услуги РВК-Архангельск теперь лежат в вашем кармане или сумочке

РВК-Архангельск объявляет о запуске мобильной версии личного кабинета, которая значительно упрощает взаимодействие с водоканалом. Теперь передать показания счетчиков, оплатить услуги водоснабжения и заключить договор можно всего в несколько кликов, не выходя из дома.

«Мобильный водоканал» не только позволяет передавать данные счетчиков, но и обеспечивает надежное хранение всей истории платежей и показаний приборов учета. В приложении пользователи смогут легко отслеживать задолженность, производить оплату за воду и направлять заявки или вопросы в онлайн-приемную генерального директора. Преимуществом этого приложения для абонентов станет усиление обратной связи – обращение можно будет отследить на любом этапе.

Для авторизации достаточно зайти на официальный сайт РВК-Архангельск с любого мобильного устройства и выбрать раздел «Личный кабинет». Для регистрации потребуется указать номер телефона, электронную почту, ФИО и номер лицевого счета. Нажав кнопку «Установить приложение», пользователи смогут разместить иконку с логотипом РВК-Архангельск на экране своего устройства.

Листовки с qr-кодом для установки мобильного приложения можно также будет найти в офисах РВК-Архангельск на ул.Касаткиной,9 и на пр.Никольский, 15 корп.1.

«Мы постоянно стремимся расширять каналы и форматы коммуникации с нашими клиентами. И выбираем максимально лучшие, современные и безопасные сервисы. Теперь у абонентов нет необходимости посещать офисы компании для получения ответов на многие вопросы. Мы не останавливаемся на достигнутом и внедряем новые решения, соответствующие запросам горожан. Например, в личном кабинете есть возможность привязки нескольких лицевых счетов к одной учетной записи, а также оформление заявок на поверку и замену счетчиков. Нововведения уже зарекомендовали себя и востребованы среди населения. Мы ценим мнение наших клиентов и благодарны за конструктивные отзывы о работе цифровых каналов. Это позволяет нам делать взаимодействие с РВК-Архангельск проще и удобнее для всех абонентов», — отметил коммерческий директор РВК-Архангельск Сергей Шваяков.

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт, свяжитесь с  нами по телефону 61-00-00 или напишите на whats-app +7-818-261-00-00.

30 октябрь 08:00 | : Экономика

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