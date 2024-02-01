ПоморСтрит представил историю Архангельска на зданиях водоканала

Семь инфраструктурных объектов Архангельска летом 2024 года преобразятся. Уличные художники, которые выиграли в конкурсе эскизов, превращают городские здания в арт-объекты. Конкурс, приурочен к юбилейной дате — 440-летию города. РВК-Архангельск предложил для реализации идей конкурсантов здания своих насосных станций. Главная тема всех граффити — «Архангельск — первый морской порт».

Художник Александр Кулин сейчас трудится над муралом на насосной станции по улице Карла Маркса, 4. Для круглого здания он предложил графический проект «Кругосветный Архангельск». По словам Александра, источников вдохновения у него было два: невероятная цветовая гамма архангельских закатов и фантастическая страна Гиперборея, которую рисуют как раз в схожей палитре – голубой, изумрудной, розовой, фиолетовой.

«Когда я узнал тему конкурса — «Архангельск – первый морской порт» — начал смотреть для вдохновения фильм «Россия молодая». Хотел посмотреть, какими были корабли, пейзажи, старый Архангельск. Так сначала на бумаге и «родились» мои кормщик Иван Рябов и царь Петр Первый. И уже к ним я начал достраивать остальные эпизоды — Гостиные дворы и современный порт. Еще удивительным образом так совпало, что на эскизе у меня отражено четыре времени суток — и они «ложатся» на все четыре грани фасада. Каждый фасад имеет свое направление – север, юг, запад, восток. И когда я разместил набросок на объекте, я понял – у меня все совпадает с реальной жизнью: восток — там, где встает солнце, запад — там, где у меня закат. Думаю, людям это понравится», — рассказал уличный художник Александр Кулин.

Второй мурал Александра — «Детство в Архангельске» — будет на водонасосной станции во дворе дома на Обводном канале, 4. Еще одна станция РВК-Архангельск уже преобразилась: во дворе домов 3 и 5 на улице Осипенко над созданием граффити работал художник Александр Волков.

«Главная задача, которую мы хотим решить, — показать молодежи, каким может быть стрит-арт. Не просто хаотичные мазки или отдельные слова, портящие облик города, а красивые граффити, с целью и смыслом. Сейчас для реализации проекта мы выбрали семь сооружений – художники работают в Октябрьском, Ломоносовском, Северном округах, в Майской горке и на Варавино-Фактории. В следующем году пойдем в Маймаксу и Соломбалу, ну и, безусловно, продолжим оформлять общественные пространства и дворы центра города», — поделился замыслом акции ее вдохновитель, председатель Архангельской городской думы Иван Воронцов.

В этом году перед конкурсантами была поставлена задача продумать и реализовать свои проекты в мозаичной стилистике — так, как выполнено панно на Троицком проспекте у Петровского сквера.

«Прошлой осенью одна из наших насосных станций на улице Свободы тоже обрела новый вид. По отзывам горожан мы понимаем, что такое оформление востребовано людьми — им приятно гулять в красивом пространстве. Поэтому, когда весной нынешнего года мы узнали об инициативе города по оформлению объектов, мы сразу же откликнулись. И в этом году у жителей еще трех больших дворов нашего города появятся муралы, в которых раскрывается история Архангельска. Взрослые потом смогут рассказать детям историю города, показать им, на каких судах поморы ходили в море, какими были Петр Первый и Иван Рябов — ведь они часть граффити на наших объектах», — рассказал генеральный директор РВК-Архангельск Андрей Поташев.



