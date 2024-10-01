Жители Архангельской области не боятся потерять работу до конце текущего года

Эксперты hh.ru провели опрос среди работающих жителей Архангельской области и выяснили, насколько стабильно они ощущают себя на текущем рабочем месте и не боятся ли увольнения или сокращения до конца этого года.
Выяснилось в ходе опроса, что лишь 12% опрошенных местных жителей переживают за своё будущее на работе, из них 6% точно уверены, что потеряют работу, еще 6% подозревают неладное и чувствуют угрозу сокращения или увольнения. Интересно, что по сравнению с осенью прошлого года доля тех, кто переживает насчет сокращения, в регионе выросла незначительно, лишь на 3 п.п.
С другой стороны, бОльшая часть опрошенных, наоборот, спокойны за свою карьеру: 81% респондентов признались, что не переживают и видят будущее в своей компании стабильно. Остальные затруднились ответить.
«Наиболее тревожными этой осенью оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике – сразу 26% опрошенных из этих сфер заявили, что чувствуют угрозу увольнения. На втором месте по серьезности увольнения оказались маркетологи и рекламщики – 25% или каждый четвёртый опрошенный. На третьем месте – работники сферы безопасности и охраны (23%). В свою очередь не боятся увольнения чаще всего представители сферы ритейла (сразу 79% опрошенных заявили, что у них на работе все стабильно), производства (78%), науки и образования (77%), ИТ-сферы (76%), а также юристы и закупщики», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Рэнкинг по профсфере, ответы в %:
Профсфера
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Автомобильный бизнес
21
72
8
Административный персонал
16
74
10
Безопасность
24
67
10
Высший менеджмент
23
68
10
Добыча сырья
21
69
10
Закупки
11
74
15
Информационные технологии
17
76
7
Искусство, развлечения, массмедиа
18
70
12
Маркетинг, реклама, PR
25
70
5
Медицина, фармацевтика
26
65
9
Наука, образование
16
77
7
Продажи, обслуживание клиентов
19
71
10
Производство, сервисное обслуживание
13
78
9
Рабочий персонал
16
73
12
Розничная торговля
15
79
6
Строительство, недвижимость
22
68
11
Транспорт, логистика, перевозки
16
74
10
Туризм, гостиницы, рестораны
22
71
7
Управление персоналом, тренинги
20
68
12
Финансы, бухгалтерия
18
72
11
Юристы
13
75
12