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Жители Архангельской области не боятся потерять работу до конце текущего года

Эксперты hh.ru провели опрос среди работающих жителей Архангельской области и выяснили, насколько стабильно они ощущают себя на текущем рабочем месте и не боятся ли увольнения или сокращения до конца этого года. 

 Выяснилось в ходе опроса, что лишь 12% опрошенных местных жителей переживают за своё будущее на работе, из них 6% точно уверены, что потеряют работу, еще 6% подозревают неладное и чувствуют угрозу сокращения или увольнения. Интересно, что по сравнению с осенью прошлого года доля тех, кто переживает насчет сокращения, в регионе выросла незначительно, лишь на 3 п.п. 

С другой стороны, бОльшая часть опрошенных, наоборот, спокойны за свою карьеру: 81% респондентов признались, что не переживают и видят будущее в своей компании стабильно. Остальные затруднились ответить. 

«Наиболее тревожными этой осенью оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике – сразу 26% опрошенных из этих сфер заявили, что чувствуют угрозу увольнения. На втором месте по серьезности увольнения оказались маркетологи и рекламщики – 25% или каждый четвёртый опрошенный. На третьем месте – работники сферы безопасности и охраны (23%). В свою очередь не боятся увольнения чаще всего представители сферы ритейла (сразу 79% опрошенных заявили, что у них на работе все стабильно), производства (78%), науки и образования (77%), ИТ-сферы (76%), а также юристы и закупщики»,отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. 

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Рэнкинг по профсфере, ответы в %:

Профсфера

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

21

72

8

Административный персонал

16

74

10

Безопасность

24

67

10

Высший менеджмент

23

68

10

Добыча сырья

21

69

10

Закупки

11

74

15

Информационные технологии

17

76

7

Искусство, развлечения, массмедиа

18

70

12

Маркетинг, реклама, PR

25

70

5

Медицина, фармацевтика

26

65

9

Наука, образование

16

77

7

Продажи, обслуживание клиентов

19

71

10

Производство, сервисное обслуживание

13

78

9

Рабочий персонал

16

73

12

Розничная торговля

15

79

6

Строительство, недвижимость

22

68

11

Транспорт, логистика, перевозки

16

74

10

Туризм, гостиницы, рестораны

22

71

7

Управление персоналом, тренинги

20

68

12

Финансы, бухгалтерия

18

72

11

Юристы

13

75

12

 

21 октябрь 10:12 | : Экономика

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