Джоб-хоппинг и другие. Как меняется рынок труда Архангельской области

Аналитики hh.ru собрали ключевые факты, характерные для молодого поколения работников в возрасте 14-24 лет, которые активно ищут работу и достаточно сильно влияют на рынок труда региона. Кем хотят быть зумеры, как ведут себя на работе, чего хотят добиться, что для них работа мечты, сколько хотят зарабатывать и т.д. – ответы в обзоре.

Факт 1. Ценность работы. Если раньше основной целью раннего трудоустройства подростков была возможность заработка, то в последнее время наблюдается смена приоритетов – на первый план выходит получение опыта. Сегодня молодежь в первую очередь обращает внимание на карьерные возможности при выборе работодателя. Опросы hh.ru подтверждают, что местные соискатели в возрасте 14-18 лет ставят на первое место именно карьерные перспективы и возможности (61%), следом по приоритетам идут оплата сверхурочного времени (55%), гибкий график (53%) и программы обучения (45%). Есть закономерность – чем старше соискатель, тем ниже критичность наличия широких карьерных возможностей у работодателя. Более того, 51% зумеров СЗФО и в том числе Архангельской области в ходе опроса hh.ru заявили, что уволятся с текущего места работы, если не будут видеть перспективу повышения в ближайшие 1-2 года.

Факт 2. Расстановка приоритетов. Баланс личной жизни и работы – одна из важных отличительных черт молодого поколения. Исследование hh.ru, проведенное среди местных соискателей, показывает, что каждый день перерабатывают на работе лишь 19% молодых работников и 47% работников 55 лет и старше. При этом молодые работники чаще, чем возрастные, готовы задерживаться на работе, если предстоит участие в сложном и важном проекте для компании (55% против 30%), а также если кто-то из коллег заболел (41% против 25%).

Факт 3. Джоб-хоппинг. Практика показывает, что джоб-хоппинг (частая смена работы) является трендом среди миллениалов (рождённых с 1981 по 1996 год) и зумеров (рождённых с 1997 по 2012 год). Прошли времена, когда человек трудился в одной компании всю свою жизнь. Сегодня средний цикл работы на одном месте составляет около двух лет. Работники не горят желанием строить свою карьеру исключительно в рамках одной компании. Аналитика hh.ru показывает, что молодые соискатели в возрасте 14-25 лет стали на 14% чаще выходить на местный рынок труда по сравнению с 2023 годом. Более того, зумеры на 21% чаще ищут работу в этому году, чем соискатели среднего возраста (35-45 лет).

Факт 4. Работа мечты – это… По мнению 44% молодых респондентов, работа мечты не должна быть скучной, каждому третьему или 29% должно быть не стыдно рассказать про свою работу друзьям и родственникам. Для 61% в понятие работы мечты входит уважительное отношение руководства к работникам. Примечательно, что каждый третий или 29% архангельских зумеров захотят уволиться, если узнают, что их работодатель нечестно ведёт свой бизнес, обманывает клиентов и потребителей.

Факт 5. Деньги. Работающие зумеры достаточно требовательны к доходу. Так, 40% из них готовы сменить работодателя, если увидят подходящую вакансию с зарплатой выше той, что получают сейчас. При этом средняя зарплата, которую хотят получать молодые работники Архангельской области сегодня - 42 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом их «аппетиты» выросли на 10%.

Факт 6. Личные границы на работе. Опрос hh.ru показывает, что 60% работающих зумеров готовы покинуть даже любимую работу, если среди их коллег будут токсичные люди. Для сравнения: среди возрастных работников (55 лет и старше) таких 39%. Также молодые люди резче, чем возрастные, реагируют на вопросы о личной жизни: 63% среди зумеров считают, что интересоваться личной жизнью сотрудников неприемлемо, и не готовы делиться личным с коллегами. Это же касается и информации о знаке зодиака (69% зумеров раздражают вопросы об этом), для 76% зумеров неприемлемы также вопросы о внешности.

Факт 7. Предпочитаемые профессии. В топ самых востребованных профессий у молодого поколения входит большая семья ИТ-профессий (их выбирают 63% молодых работников). На втором месте по востребованности – профессии, связанные с продажами и клиентским обслуживанием (50%). На третьем месте – профессии, связанные с наукой и исследованиями (интересны 41%). А вот профессия врача интересна лишь 28% зумеров. Также интересно, что зумеры, в отличие от старшего поколения, больше верят в успех карьеры на производстве или заводе в качестве рабочего. Так, сразу 70% молодых респондентов признались, что уверены, что квалифицированному рабочему просто построить карьеру и занять высокую должность. Среди 55-летних таких набралось менее 40%.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов Архангельской области: