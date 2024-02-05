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Больше половины жителей Поморья выбирают для работы малый бизнес

Аналитики hh. выяснили, сколько жителей региона предпочитают работать в небольших компаниях, какие преимущества и риски они видят при трудоустройстве в малом бизнесе. 

Как показал опрос hh.ru, половине (49%) опрошенных жителей региона скорее важен размер компании при трудоустройстве – этот критерий они оценили 3,2 балла из 5 возможных. Наименее значим размер компании для респондентов возрасте от 45 до 54 лет (30%) и от 55 лет и старше (49%).

При этом сразу 53опрошенных жителей Архангельской области при прочих равных предпочли бы работать в компаниях малого бизнеса (со штатом до 100 сотрудников). Такое предпочтение характерно для молодежи в возрасте 18-24 лет (50%), а также для респондентов старших возрастов 45-54 лет (49%) и от 55 лет (53%. Среди профессий, которых скорее привлекает работа в малом, а не крупном бизнесе, выделяются маркетологи (58%), работники транспорта и логистики (56%), сферы розничной торговли (52%) и административный персонал (51%).

Основные преимущества, которое люди выделяют при трудоустройстве в малом бизнесе, - бÓльшая, чем в крупных компаниях, значимость каждого сотрудника (69%) и атмосфера в коллективе (55%) (вопрос предполагал множественный выбор ответов). Также часто выделяли отсутствие бюрократии (48%), гибкость рабочих процессов (46%) и возможность быстрее реализовать себя (44%). Реже выделяли среди преимуществ работы в небольших компаниях меньшее число этапов собеседований, более быстрый процесс трудоустройства, интересные проекты/опыт и возможности для обучения.

С другой стороны, по мнению, респондентов, которые хотели бы работать в крупной компании или среди тех, кого не привлекает работа в маленькой компании, основные недостатки работы в малом бизнесе – это непрогнозируемые карьерные перспективы (50%). Также отпугивают риски выплаты серой зарплаты (40%), отсутствие соцпакеты (32%) и неизвестность компании на рынке труда (30%). 

Местные жители, скептически настроенные к работе в малом бизнесе, рассказали при этом, что изменит их отношение:

  • уровень зарплаты (90%) 
  • наличие интересных проектов (50%),
  • удобное месторасположение (близость к дому) (22%)
  • график работы (20%)
  • известность и престижность работы в компании (19%)

«Несмотря на мнение, что карьеру в малом бизнесе не построишь, наш опрос показал, что больше половины респондентов готовы работать в небольших компаниях. А тех, кто категорически не рассматривает для себя такой формат трудоустройства, — менее 5%. В опросе выявлены основные факторы, которые могли бы повлиять на четверть тех, кто скорее сомневается при выборе между небольшой и крупной компанией. Это поможет тысячам компаний малого бизнеса по всей стране определить свои преимущества перед корпорациями и успешно конкурировать за людей в условиях дефицита», — сказала Оксана Субботина, эксперт hh.ru по найму в малом бизнесе.

(фото с https://vuzopedia.ru)  

21 февраль 08:00 | : Экономика

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