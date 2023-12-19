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Архангельская область бьет рекорды по строительству жилья

В 2023 году в Архангельской области достигнут исторический максимум по вводу в строй жилья. За год построено 440 тыс. м² – на 3,2 % больше, чем в 2022 году. А по сравнению с 2019 годом показатель вырос на 35%. 

Издание «Регион 29» цитирует губернатор Архангельской области Александра Цыбульского:

— По оперативным данным в прошлом году в Архангельской области достигнут исторический максимум по вводу в строй жилья. За год построено 440 тыс. м² — на 3,2% больше, чем в 2022 году. Это данные с учетом и домов, построенных по президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда» для переселения людей из аварийных домов, и коммерческого жилья, и индивидуального жилищного строительства. 

При этом основной рост объемов пришелся на многоквартирные дома, 35 из них построены по нацпроекту — это вдвое больше, чем год назад. Темпы очень хорошие. В этом году мы должны досрочно, с опережением на год, завершить расселение первого этапа программы переселения. Обсудили на еженедельном оперативном совещании планы на текущий год — строим еще 36 многоквартирных домов. В высокой стадии готовности уже шесть — в Вельске и Котласе.

16 январь 12:56 | : Экономика

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